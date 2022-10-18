من هم اللاعبون الفرنسيون الخمسة الذين أجادوا "ترويض" الكرة الذهبية؟

كرة القدم

كريم بنزيمة لدى حديثه إلى الصحفيين بعد تتويجه في حفل الكرة الذهبية 2022.

بعد ريمون كوبا، ميشال بلاتيني، جان بيار بابان وزين الدين زيدان.. وبعد عديد "العثرات" التي اكتنفت مساره الكروي، هاهو كريم بنزيمة يدخل دائرة الكرة الذهبية المغلقة، بعد طول انتظار.. فمن هم اللاعبون الفرنسيون الخمسة الذين حازواعلى هذه الجائزة العالمية المرموقة؟

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بعد موسم آسر وساحر، دخل كريم بنزيمة أخيرا الدائرة المغلقة للفائزين بجائزة الكرة الذهبية المرموقة لأحسن لاعب في العالم، ليكون مهاجم ريال مدريد الشهير خامس لاعب فرنسي يفوز بأرقى جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة. وليحصل بتأثر على الجائزة المستحقة مساء الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول من يدي مثله الأعلى، مدربه السابق في ريال مدريد وآخر لاعب فرنسي حاز عليها إلى حد الآن: زين الدين زيدان..

من هم اللاعبون الفرنسيون الخمسة الذين خطوا أساميهم بالذهب على قائمة الفائزين بالكرة الذهبية؟

ريمون كوبا أول النجوم الفرنسيين 1958

بعد أن تألق في ناديه ريال مدريد الإسباني، تم تتويج ريمون كوبا بجائزة الكرة الذهبية عام 1958 في نسختها الثالثة، رغم بروز أسماء ثقيلة حينها أمثال مواطنه جوست فونتين والبرازيلي بيليه، ليكون أول فرنسي يحرز هذه الجائزة. وحل الثاني في ترتيب الجائزة سنوات 56، 57 و 1959.

كوبا الذي كان في عمر 27 سنة (مواليد 1931) أدى موسما جيدا، سواء ناديه ريال مدريد بتسجيله 11 هدفا من 34 مباراة، والتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

تميز لاعب وسط المنتخب الفرنسي وريال مدريد، بمراوغاته الفريدة، قاد الديوك إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم (1958)، كما ساهم في قيادة النادي الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا سنوات 57، 58 و1959، وأختير كأفضل لاعب في كأس العالم 1958.

كوبا، أول فرنسي يحرز الكرة الذهبية 1 - In 1958, Raymond Kopa became the 1st French player to win the Ballon d’Or, ahead of Helmut Rahn & Just Fontaine. Legend. pic.twitter.com/wejjbgE4lw — OptaJean (@OptaJean) March 3, 2017

قاد ريمون كوبا منتخب الديوك رفقة اللاعب الشهير جاست فونتين إلى المركز الثالث في مونديال 1958، بعد خسارته أمام المنتخب البرازيلي العملاق الذي كان يضم في صفوفه آنذك الساحر بيليه، في مباراة نصف النهائي (5-2).

ومنذ عام 2018، تمنح كأس ريمون كوبا، الذي توفي عام 2017 ، إلى أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم العالمية لمن هم دون سن 21 عاما.

بلاتيني الفرنسي الوحيد الذي نال الجائزة في ثلاث مناسبات

ميشال بلاتيني كان أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية في ثلاث مواسم متتالية أعوام 1983 و1984 و1985، قبل أن يعيد ليونيل ميسي هذا الإنجاز بفترة طويلة. ميشال بلاتيني كان رمزا لولادة صنف جديد من اللاعبين الفرنسيين بعد سنوات عجاف. والذي كان قد وصف نفسه في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في عام 2020 بأنه "الفائز".

ميشال بلاتيني Michel Platini -- 1983/84 awards and honors:



Ballon d'Or



Serie A

Serie A top-scorer

Italy Footballer of the Year

Cup Winners' Cup

UEFA Super Cup



Euro '84

Euro '84 top-scorer pic.twitter.com/ZQYvH8fRCI — A Football Archive* (@FootballArchive) April 6, 2020

صاحب القميص رقم عشرة الشهير، كان صانع ملحمة كأس أوروبا 1984، والذي كان أول لقب عالمي تفوز به فرنسا في رياضة جماعية. حين سجل تسعة أهداف في خمس مباريات، وهو رقم قياسي في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما حاز ميشال بلاتيني على لقب أفضل هداف في البطولة الإيطالية ثلاث مرات مع نادي جوفنتوس، كما حاز على الكثير من الألقاب الوطنية والأوروبية التي جعلت منه لاعبا فرنسيا استثنائيا، قبل أن تلطخ مسيرته الرياضية تهم فساد.

جون بيار بابان، الفائز الوحيد بالجائزة خلال نشاطه في فرنسا

توج جون بيار بابان في عام 1991 بالكرة الذهبية، وكان أول لاعب يفوز بها رغم عدم فوزه بأي لقب دولي قبل ذلك.

فاز جون بيار بابان بدوري أبطال أوروبا في عام 1994 مع نادي إيه سي ميلان، وترك مهاجم أولمبيك مرسيليا انطباعا طيبا بفضل نشاطه الغزير على الميدان وقدراته الكبيرة على التسجيل.

جون بيار بابان وكرته الذهبية 1991 Ballon d'or @francefootball en 1991, Jean-Pierre Papin est notre invité ce soir. pic.twitter.com/YMPCNgCyXU — L'Oeil du Tigre (@L_Oeil_du_Tigre) January 7, 2018

وكان بابان الفرنسي الوحيد الذي يكافأ بهذه الجائزة خلال نشاطه في نادي فرنسي.

جون بيار بابان صاحب الاستعراضات البهلوانية الشهيرة، كان أفضل هدافي البطولة الفرنسية من 1988 إلى 1992، ولا يزال اليوم يحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين في تاريخ منتخب الديوك برصيد 30 هدفا.

زين الدين زيدان: الساحر

عام 1998 كان بمثابة التغيير الجذري في مسيرة لاعب مارسيليا زين الدين زيدان. حيث غزا قلوب المشجعين الفرنسيين إثر إحراز الديوك لكأس العالم، بغض النظر عن حصوله على البطاقة الحمراء ضد السعودية في التصفيات، أو إقصائه بعد سنوات إثر "نطحه" اللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006. زين الدين زيدان، الذي سيصبح أحد عملاقة نادي ريال مدريد قبل أن يحقق نجاحا متميزا هناك كمدرب.

الساحر زيدان وكرته الذهبية Zinédine Zidane : « Je n’ai jamais été du style à dire : « Je mérite ça ou ça. » Mais avec ce Ballon d’Or en 1998, je me la racontais un petit peu. Ce n’étais pas trop moi j’avais tellement envie de l’avoir. »



(@lequipe) pic.twitter.com/MgCETEx10F — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 22, 2022

زيدان يُذكر دائما كصاحب هدفين من ثلاثة أهداف خلال نهائي كأس العالم 1998، حين توجت فرنسا بكأس العالم لكرة القدم، وليفوز زيدان بالكرة الذهبية دون منافسة حقيقية تذكر.

كريم بنزيمة: "الكبير كبير"

بإحرازه أخيرا الكرة الذهبية 2022 الإثنين، أصبح كريم بنزيمة، الذي سيبلغ من العمر 35 عامًا في 19 ديسمبر، ثاني أكبر فائز بهذا اللقب من حيث العمر، خلف الإنجليزي ستانلي ماثيوز الذي فاز بها عام 1956 عن 41 عاما.

كريم بنزيمة، الذي يرشح لهذه الجائزة بانتظام منذ عام 2008، حصد عدة ألقاب وسجل الكثير من الأهداف مع ريال مدريد، لكنه واجه منافسة شرسة من قبل الثنائي الرهيب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذان تقاسما الجائزة منذ عام 2008 باستثناء عام 2018 حين فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش.

رغم الاضطراب الذي رافق مسيرة كريم، إلا أنه يبدو اليوم في قمة عطائه، ويأتي هذا التتويج ليؤكد الرصانة التى ترافق مردوده مع منتخب الديوك مؤخرا، وتكون بمثابة رد الاعتبار رغم تأخرها، لتكافئ مجهود ومردود كريم بنزيمة طيلة السنوات الأخيرة.

فرانس 24

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