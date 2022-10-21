اللاعب الدولي الفرنسي فرانك ريبيري يعلن اعتزال كرة القدم عن 39 عاما

كرة القدم

عن 39 عاما، أعلن اللاعب الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري الجمعة اعتزاله كرة القدم، وفق ما كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر ريبيري بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا"، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

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مستسلما لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قرر اللاعب الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، وفق ما أعلن الجمعة.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا"، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

ولم يلعب ريبيري مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادما من فيورنتنا، منذ المرحلة الأولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الأسابيع الأخيرة. قال وكيله دافيدي ليبي قبل أسبوعين إنه "من المرجح جدا" أن يضع نهاية لمسيرته.

وتضمن بيان لساليرنيتانا أنه توصل إلى "اتفاق مشترك" لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدًا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب "دور آخر".

ويذكر أن ريبيري بدأ مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000 وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005-2007) وبايرن ميونيخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عامًا 24 لقبا، 23 منها مع بايرن، بالإضافة إلى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.

وحل ثالثا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2013 عندما قاد بايرن إلى ثلاثية تاريخية واعتبر الكثير من النقاد أنه الأحق بها قبل أن يحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، علمًا أن الفرنسي فاز في العام ذاته بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في أوروبا. قال حينها "ماذا عساي أن أفعل أكثر من الفوز بكل شيء مع بايرن؟ (لأفوز بالكرة الذهبية)".

وودعه النادي البافاري الجمعة بالقول: "وضع أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا نهاية لمسيرته المذهلة، شكرًا لكل شيء...أسطورة".

وسجل خلال 425 مباراة مع بايرن 124 هدفًا و182 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وتابع الفرنسي في رسالة الوداع: "اليوم، رغم الجهود التي قمت بها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تفاقم الألم في ركبتي والأطباء كانوا واضحين. ليس لدي خيار، يجب أن أتوقف عن اللعب". وختم اللاعب (16 هدفًا في 81 مباراة دولية) "هذه نهاية فصل كلاعب وليست قصتي المهنية، تأكدوا من ذلك. سأراكم مجددًا في بداية فصل جديد جميل".

فرانس24/ أ ف ب

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