المغرب أول منتخب عربي يتأهّل إلى مونديال السيدات... في مجموعة صعبة تضم ألمانيا وكولومبيا

كأس العالم لكرة القدم سيدات 2023

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أوقعت قرعة منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، منتخب المغرب وصيف بطل أفريقيا وأول منتخب عربي يتأهل لمونديال السيدات، في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا وصيفة كأس أوروبا، كولومبيا وكوريا الجنوبية. فيما ستتواجه فرنسا الباحثة دوما عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة.

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في إطار كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وقع منتخب المغرب الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المنافسات، في مجموعة واحدة مع ألمانيا وصيفة كأس أوروبا، وكذلك كولومبيا وكوريا الجنوبية، وسيخوض مبارياته في أستراليا، وفق القرعة التي سُحبت السبت في أوكلاند النيوزيلندية.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس التي يشارك فيها 32 منتخبا، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية والأولى بتنظيم مشترك من بلدين هما أستراليا ونيوزيلندا.

وكان المغرب قد حل وصيفا لجنوب أفريقيا في نهائي البطولة القارية في تموز/يوليو الماضي في الرباط.

وكان منتخب "لبؤات الأطلس" يحلم في كتابة التاريخ، بعدما بات، نتيجة وصوله إلى نصف النهائي، أولَ منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

أما إسبانيا مع حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس المصابة راهنا، فوقعت مع كوستاريكا، زامبيا واليابان في مجموعة ثالثة تقام مبارياتها في نيوزيلندا.

وستتواجه فرنسا الباحثة دوما عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة في أستراليا.

وستفتتح نيوزيلندا، المضيفة مع أستراليا، النهائيات في 20 تموز/يوليو في ملعب إيدن بارك التاريخي في أوكلاند حيث أرض رياضة الرغبي، أمام نروج النجمة أدا هيغربرغ، في مجموعة أولى تضم أيضا الفلبين وسويسرا.

أما المضيفة الثانية أستراليا، فتتواجه في المجموعة الثانية مع جمهورية إيرلندا، نيجيريا وكندا. وضمّت المجموعة السابعة في نيوزيلندا منتخبات السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا والأرجنتين.

في ما يأتي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى

المنتخبات: نيوزيلندا (مضيفة)، النروج، الفيليبين، سويسرا

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، ولينغتون وهاميلتون (نيوزيلندا)

المجموعة الثانية

المنتخبات: أستراليا (مضيفة)، جمهورية إيرلندا، نيجيريا، كندا

المدن المضيفة: بريزبين، ملبورن، سيدني، بيرث (أستراليا)

المجموعة الثالثة

المنتخبات: إسبانيا، كوستاريكا، زامبيا، اليابان

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون (نيوزيلندا)

المجموعة الرابعة

المنتخبات: إنكلترا، متأهل من الملحق، الدنمارك، الصين

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني (أستراليا)

المجموعة الخامسة

المنتخبات: الولايات المتحدة (حاملة اللقب)، فيتنام، هولندا، متأهل من الملحق

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون (نيوزيلندا)

المجموعة السادسة

المنتخبات: فرنسا، جامايكا، البرازيل، متأهل من الملحق

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، بيرث، سيدني (أستراليا)

المجموعة السابعة

المنتخبات: السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين

المدن المضيفة: أوكلاند، دونيدين، هاميلتون، ولينغتون (نيوزيلندا)

المجموعة الثامنة

المنتخبات: ألمانيا، المغرب، كولومبيا، كوريا الجنوبية

المدن المضيفة: أديلايد، بريزبين، ملبورن، بيرث، سيدني (أستراليا)

فرانس24/ أ ف ب

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