ريال مدريد يحتفي ببنزيمة وكورتوا بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني

كرة القدم

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(من اليسار) الكرواتي لوكا مودريتش، الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه زين الدين زيدان قبل مباراة ريال مدريد وضيفه إشبيليه على ملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني لكرة القدم في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022

احتفل نادي ريال مدريد باللاعب الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم، بفوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1 السبت. وقد تغيب بنزيمة عن المباراة بسبب "إرهاق عضلي في الفخذ الأيسر"، وفق ما أعلن ناديه في وقت سابق السبت.

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احتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي تيبو كورتوا المتوجين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب وحارس في العالم تواليا، بتحقيقه الفوز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه إشبيليه 3-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

وساهم في تحقيق فوز فريق العاصمة أهداف الكرواتي لوكا مودريتش (5)، البديل لوكاس فاسكيس (79) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (81)، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف النادي الأندلسي (54).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة محافظا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، ليعزز صدارته بفارق ست نقاط عن برشلونة الثاني الذي يستقبل أتلتيك بلباو السادس الأحد.

قبل بدء المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، احتفل ريال مدريد ببنزيمة المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقدمها له لاعبان سبق أن توجا بها هما مودريتش (2018) والفرنسي زين الدين زيدان (1998 مع يوفنتوس الإيطالي) الذي لعب لصالح النادي الملكي وأشرف على تدريبه.

فيما حضر أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس لتسليم الجائزة لكورتوا بعد أن تسلم اللاعبان الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في باريس الاثنين. وغاب بنزيمة عن المباراة بسبب "إرهاق عضلي في الفخذ الأيسر"، وفق ما أعلن ناديه في وقت سابق السبت، علما أنه شارك الأربعاء في الفوز 3-صفر على مضيفه إلتشي وسجل هدفا.

ومني إشبيليه بالخسارة الأولى بإشراف المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في جميع المسابقات منذ أن خلف خولن لوبيتيغي (3 تعادلات وانتصار)، ويحتل المركز 14 مع 10 نقاط.

وافتتح ريال التسجيل بعد أن قام البرازيلي فينيسيوس جونيور بفاصل مهاري على الرواق الأيسر وتوغل إلى داخل المنطقة ومرر كرة خالصة نحو القائم الثاني إلى مودريتش الذي تابعها من أمام باب المرمى (5).

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، وفيما جاءت التسديدة الوحيدة على المرمى لريال تلك التي أتى منها الهدف، فإن إشبيليه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة منه ليسدد بين الخشبات الثلاث عبر خيسوس نافاس من الجهة اليمنى في المنطقة تصدى لها كورتوا (45).

وأتيحت فرصة محققة لريال لمضاعفة النتيجة عندما وصلت كرة في العمق إلى فينيسيوس داخل المنطقة ورواغ الحارس وكان بإمكانه أن يمرر كرة إلى فالفيردي المتواجد أمام المرمى الخالي، لكن البرازيلي فضل أن يحاول بنفسه من دون جدوى.

وعادل النادي الأندلسي بهدف رائع بعد أن مرر الأرجنتيني غونسالو مونتييل كرة بينية في العمق إلى لاميلا الذي تابعها بالجهة الخارجية لقدمه زاحفة من زاوية صعبة (54).

وقام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتبديل ثلاثي ودفع بفاسكيس وماركو أسينسيو والمدافع الألماني أنتونيو روديغر، وسرعان ما تقدم في النتيجة عندما شن الملكي هجمة مرتدة متقنة مرر على إثرها أسينسيو كرة في العمق جميلة إلى فينيسيوس ومنه إلى فاسكيس الذي سدد من داخل المنطقة في الشباك الخالية بعد خروج الحارس (79).

وأكد فالفيردي المتألق هذا الموسم فوز ريال بهدف رائع بتسديدة صاورخية بعيدة المدى من خارج المنطقة عن الجهة اليمنى إلى يمين الحارس (81). وبعد أن ضمن بلوغه الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، سيأمل ريال ضمان صدارة المجموعة عندما يحل على لايبزيغ الألماني في الجولة الخامسة الثلاثاء.

ماذا عن انتصارات سوسييداد؟

وسقط ريال سوسييداد المحلّق هذا الموسم ضد مضيفه بلد الوليد صفر-1 لتتوقف سلسلة من ثمانية انتصارات تواليا في جميع المسابقات. ولم يتم احتساب هدفين للنادي الباسكي وأهدر لاعبوه عدة فرص لمعادلة النتيجة بعد أن افتتح سيرخيو ليون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

بقي سوسييداد في المركز الثالث (22 نقطة) متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، وسيأمل في أن تنتهي مواجهة ريال بيتيس الخامس وضيفه أتلتيكو مدريد الرابع بالتعادل الأحد ليحافظ على مركزه، إذ يملك كل منهما 20 نقطة.

وألغى الحكم هدفا مبكرا لبلد الوليد عبر مونتشو بسبب خطأ في عملية بناء الهجمة (13)، ولكن الفريق لم يتأخر في أخذ الأفضلية عبر ليون الذي وصلته كرة طويلة من مونتشو وتفوق على الحارس أليكس ريميرو والمدافع الفرنسي روبن لو نورمان (16).

ومع نهاية الشوط الأول، وجد الياباني تاكيفوزا كوبو طريقه إلى الشباك لكن الهدف ألغي للضيوف بسبب خطأ في الهجمة، فيما ألغي آخر في الدقائق الأخيرة لمارتن زوبيميندي بداعي التسلل (84).

ويتصدر سوسييداد مجموعته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بأربعة انتصارات من أربع مباريات ويحل على أومونيا نيقوسيا القبرصي الخميس.

في مباراة أخرى، سحق رايكو فايكانو ضيفه قادش 5-1 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين، إيزاك كارسيلين (42) وروبن ألكاراس من جانب الضيوف (61) والبديل الفرنسي راندي نتيكا من جانب أصحاب الأرض (87). وتفوق ريال مايوركا 2-1 على مضيفه فالنسيا الذي بقي من دون فوز للمباراة الثالثة تواليا في المركز التاسع.

فرانس24/ أ ف ب

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