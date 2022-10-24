الدوري الإسباني: عثمان ديمبلي يواصل تألقه ويقود برشلونة للفوز برباعية على بلباو

كرة القدم

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مهاجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي محتفلا بتسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم بين نادي برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب كامب نو في برشلونة يوم 23 أكتوبر 2022.

هزم فريق برشلونة ضيفه أتلتيك بلباو بقيادة بنتيجة 4-صفر الأحد خلال منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم مواصلا بذلك صحوته عقب سقوطه أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو. وفرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه نجما في المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته للأهداف الثلاثة الأخرى.

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قاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه برشلونة للفوز بنتيجة 4-0 على ضيفه أتليتيك بلباو في ملعب كامب نو الأحد، مقلصا بذلك الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ريال مدريد الفائز على إشبيلية السبت 3-1 السبت.

وسجل ديمبلي خلال المباراة هدفا كما ساهم في ثلاثة أهداف لزملائه سيرجيو روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد ومتقدما بخمس نقاط على أتلتيكو مدريد الذي يحتل الرتبة الثالثة.

وسجل برشلونة ثلاث أهداف في غضون عشر دقائق من الشوط الأول وكانت البداية بضربة رأس من ديمبلي من مدى قريب في الدقيقة 12.

وساهم اللاعب الفرنسي بعد ذلك في صناعة هدفين متتاليين.

ومرر ديمبلي إلى روبرتو من لمسة رائعة، وانطلق الظهير الإسباني من الجانب الأيمن وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى في الدقيقة 18.

وبعد أربع دقائق، ركض ديمبلي في الجانب الأيمن قبل أن يمرر إلى ليفاندوفسكي الذي سيطر على الكرة وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

وبعد حسم الانتصار، تراجع إيقاع برشلونة في الشوط الثاني، لكن رغم ذلك واصل ديمبلي التألق ومرر كرة حاسمة إلى البديل توريس الذي مهدها لنفسه وسجل من مدى قريب.

وخرج سيرجيو روبرتو لاعب برشلونة مصابا في الدقائق الأخيرة، واستكمل صاحب الأرض اللعب بعشرة لاعبين بسبب إجراء خمسة تغييرات.

فرانس24/ رويترز

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