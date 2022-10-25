دوري أبطال أوروبا: سان جرمان وبنفيكا ودورتموند يتأهلون لثمن نهائي أبطال أوروبا ويوفنتوس خارج البطولة

كرة القدم

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لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بعد تسجيل الهدف الثالث خلال مباراة إياب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا ضد مكابي حيفا في ملعب بارك دي برينس في باريس،25 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

تأهل كل من باريس سان جرمان وبنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي وبروسيا دورتموند الألماني إلى الدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، فيما أبقى ميلان الإيطالي على أمله بالتأهل خلال الجولة الأخيرة القادمة وودع يوفنتوس البطولة.

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حجزت أندية باريس سان جرمان وبنفيكا وتشيلسي وبروسيا دورتموند بطاقاتها إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولة على نهاية دور المجموعات في سيناريو متوقع إلى حد كبير، فيما كان يوفنتوس الإيطالي أبرز الضحايا بعد خسارته الثلاثاء في لشبونة.

وحُسمت بطاقتي المجموعة الثامنة لسان جرمان وبنفيكا بعد فوز كاسح للأول على ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي 7-2 ومثير للثاني على يوفنتوس 4-3 بعدما كان متقدما 4-1.

وبعد تعادلين على التوالي مع بنفيكا بنتيجة واحدة 1-1، حسم سان جرمان تأهله من خلال الفوز على ضيفه مكابي حيفا بفضل نجومه الثلاثة الأرجنتيني ليونيل ميسي (19 و45) وكيليان مبابي (32 و64) والبرازيلي نيمار (35) وشون غولدبرغ (67 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني البديل كارلوس سولير (84)، مقابل هدفين للسنغالي عبدولاي سيك (38 و51).

وبقي سان جرمان متصدرا بـ 11 نقطة وبفارق الأهداف المسجلة أمام بنفيكا نتيجة تعادلهما في المواجهتين المباشرتين بينهما، وبالتالي ضمن بطاقته إلى ثمن النهائي قبل حلوله ضيفا في تورينو خلال الجولة الختامية التي تجمع بنفيكا بمضيفه مكابي الذي سيصارع يوفنتوس على بطاقة الانتقال إلى "يوروبا ليغ".

وفي لشبونة، جدد بنفيكا تفوقه على يوفنتوس الذي خسر ذهابا في معقله 1-2، ثم سقط مجددا في البرتغال 3-4 في لقاء انتهى شوطه الأول متخلفا بثلاثة أهداف لأنطونيو سيلفا (17) وجواو ماريو من ركلة جزاء (28)، ورافا سيلفا (35)، مقابل هدف للصربي دوشان فلاهوفيتش ألغي بداية قبل أن يحتسب بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (21).

وهي المرة الأولى التي تهتز فيها شباك يوفنتوس بثلاثة أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري الأبطال، ثم تعقدت الأمور كثيرا بتلقيه الهدف الرابع في مستهل الشوط الثاني بهدف ثان لرافا سيلفا (51)، قبل أن يقلص البديل البولندي أركاديوش ميليك الأضرار في الدقيقة 77، ثم الأمريكي ويستون ماكيني (79).

تأهل تشيلسي وأفضلية لميلان

وفي المجموعة الخامسة، عاد تشيلسي من النمسا ببطاقة تأهله بفوزه على سالزبورغ 2-1، فيما بات مصير ميلان الإيطالي بين يديه بعد فوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-صفر.

وضمن النادي اللندني أيضا صدارته للمجموعة نتيجة خسارة دينامو زغرب برباعية نظيفة عبر ماتيو غابيا (39) والبرتغالي رافايل لياو (50) والفرنسي أوليفييه جيرو (59 من ركلة جزاء) وروبرت ليوبيشيتش (69 خطأ في مرمى فريقه)، ما جعل بطل الدوري الإيطالي ثانيا بفارق نقطة أمام سالزبورغ قبل استضافته الأخير في الجولة الختامية.

دورتموند يلحق بسيتي

وفي المجموعة الخامسة، لحق بروسيا دورتموند بضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي بعد تعادلهما سلبا في نتيجة سمحت للأخير بحسم الصدارة، فيما انتقل إشبيلية الإسباني لإكمال مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بعد فوزه الكبير على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-صفر.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز سيتي 2-1 في مباراة سجل خلالها النرويجي إرلينج هالاندهدف الفوز في الدقيقة 84.

هزيمة أولى لريال

وفي المجموعة السادسة، أسقط لايبزيغ الألماني ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-2، معززا آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة، ومتقدما بثلاث نقاط عن شاختار دونيتسك الأوكراني المتعادل 1-1 مع مضيفه سلتيك الأسكتلندي (نقطتان).

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الأخيرة ضد شاختار للتأهل، علما أنه في حال خسارته وتساويهما في النقاط، ستكون البطاقة من نصيب الفريق الأوكراني بفضل المواجهتين المباشرتين بعد أن فاز شاختار 4-1 في ألمانيا في الجولة الأولى.

فرانس24/أ ف ب

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