سيرينا وليامس تؤكد أنها لم تعتزل وفرص عودتها "مرتفعة للغاية"

كرة المضرب

سيرينا وليامس تشكر المشجعين بعد هزيمتها أمام الأسترالية أجلا تومليانوفيتش خلال مباراة الدور الثالث الفردي للسيدات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، الولايات المتحدة، نيويورك، 2 أيلول/ سبتمبر 2022

أعلنت لاعبة كرة المضرب العالمية سيرينا ويليامس أنها لم تعزل وأن فرص عودتها مرتفعة للغاية، وأشارت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والتي خطفت الأنظار منذ بداية مسيرتها، إلى أن عدم استعدادها لبطولة أخرى بعد أمريكا المفتوحة كان غريبا عليها.

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قالت لاعبة كرة المضرب العالمية سيرينا ويليامس إنها لم تعتزل وإن فرص عودتها "مرتفعة للغاية" بعدما ألمحت إلى ابتعادها عن الرياضة عقب انتهاء مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الشهر الماضي.

وأضافت ويليامس في مؤتمر في سان فرانسيسكو للدعاية لشركة الاستثمار التابعة لها (سيرينا فنتشرز) "لم أعتزل، فرص (عودتي) مرتفعة للغاية، يمكنكم المجيء إلى منزلي حيث أملك ملعبا".

وفي آب/ أغسطس، تحدثت سيرينا (41 عاما) عن "تطورها بعيدا عن التنس"، وبينما لم تؤكد اعتزالها بعد أمريكا المفتوحة حصلت على تحية الجماهير بعد كل مباراة لها في نيويورك حيث ودعت المنافسات من الدور الثالث.

وأشارت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والتي خطفت أنظار عالم كرة المضرب منذ بداية مسيرتها ويعتقد الكثيرون أنها أفضل لاعبة في التاريخ، إلى أن عدم استعدادها لبطولة بعد أمريكا المفتوحة كان غريبا عليها.

وتابعت "لم أفكر في (الاعتزال) حقا. لكني استيقظت في اليوم التالي وذهبت إلى الملعب و(فكرت) لأول مرة في حياتي أنني لا أتدرب من أجل بطولة وكان شعورا غريبا".

وأضافت "كان اليوم الأول فيما تبقى من حياتي، واستمتعت به، لكن ما زلت أحاول العثور على التوازن".

فرانس24/رويترز

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