تنس - دورة "دبليو تي إيه": أنس جابر في مجموعة واحدة مع بيغولا وساكاري وسابالينكا

كرة المضرب

التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، 29 حزيران/ يونيو 2022.

تلتقي التونسية المصنفة ثانية عالميا في مجموعة واحدة مع الأمريكية جيسيكا بيغولا واليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية أرينا سابالينكا في بطولة "دبليو تي إيه" WTA الختامية لموسم كرة المضرب، التي تنطلق الإثنين في تكساس بالولايات المتحدة. وتصدّرت جابر مجموعة نانسي ريتشي التي ضمت بيغولا الثالثة وساكاري الخامسة وسابالينكا السابعة.

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أفرزت القرعة في جولة "دبليو تي إيه" الختامية لموسم كرة المضرب الجمعة، وقوع التونسية أُنس جابر في مجموعة واحدة مع الأمريكية جيسيكا بيغولا، اليونانية ماريا ساكاري والبيلاروسية أرينا سابالينكا. وتنطلق هذه البطولة الإثنين في فورت وورث في تكساس بالولايات المتحدة.

تبلغ جوائز البطولة 5 ملايين دولار أمريكي وتضم أعلى ثماني مصنفات في العالم على أرض صلبة. تصدّرت جابر، المصنفة ثانية عالميا، مجموعة نانسي ريتشي التي ضمت بيغولا الثالثة، ساكاري الخامسة وسابالينكا السابعة.

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وتقدّم جابر (28 عاماً) أجمل مواسمها، فقد حلّت وصيفة هذه السنة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

في المقابل، أحرزت بيغولا أول لقب من فئة الألف في غوادالاخارا المكسيكية، فيما تُعدّ ساكاري وسابالينكا الوحيدتين اللتين شاركتا في النسخة السابقة من البطولة والتي أحرزتها الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

أما مجموعة ترايسي أوستن، فضمت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، مع الأمريكية كوكو غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6) والروسية داريا كاساتكينا (8).

فرانس24/ أ ف ب

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