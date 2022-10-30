الدوري الفرنسي: أداء لافت لميسي ونيمار يقود باريس سان جرمان لفوز مثير على تروا 4-3

كرة القدم

ميسي ونيمار ينقذان باريس سان جرمان من فخ تروا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

قاد الأرجنتيني البرازيلي ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار فريقهما باريس سان جرمان لتجاوز فخ ضيفه تروا والفوز 4-3 السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وكانت المواجهة بروفة للفريق الباريسي قبل مواجهة مضيفه يوفنتوس الإيطالي الأربعاء، سعيا منه لحسم صدارة المجموعة الثامنة التي يتقاسمها مع بنفيكا البرتغالي.

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قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار أداء لافتا لقيادة فريقمها باريس سان جرمان لقلب تأخره أمام ضيفه تروا والفوز 4-3 عليه السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كل من ميسي ونيمار هدفا، الأول أدرك به التعادل 2-2 في الدقيقة 55، والثاني منح به التقدم (3-2) للمرة الأولى للفريق الباريسي في المباراة (62)، وصنع كل منهما هدفا حيث مرر الأرجنتيني كرة على طبق من ذهب للبرازيلي في الهدف الثاني، فيما هيأ نيمار كرة التعادل الأول للإسباني كارلوس سولير (24). وأمن كيليان مبابي فوز باريس سان جرمان بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سولير (77).

وتخلف باريس سان جرمان مرتين عبر ماما بالديه من غينيا بيساو في الدقيقتين الثالثة و52، وقلص له الكرواتي أنتي بالافيرسا الفارق في الدقيقة 88.

بروفة قبل مواجهة يوفنتوس

وحافظ باريس سان جرمان على سجله خاليا من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري والحادي عشر، معززا موقعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، معيدا الفارق إلى خمس نقاط عن مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكانت مواجهة السبت بروفة لفريق العاصمة قبل زيارته ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو الأربعاء المقبل لمواجهة مضيفه يوفنتوس الإيطالي، سعيا منه لحسم صدارة المجموعة الثامنة التي يتقاسمها مع بنفيكا البرتغالي.

لكن رجال المدرب كريستوف غالتييه عانوا من بعض الأخطاء الدفاعية، التي كلفتهم هدفين أمام فريق مغمور مني بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وعلق غالتييه قائلا "لدينا الكثير من الأشياء التي يجب تصحيحها. إذا استقبلت شباكك ثلاثة أهداف في دوري الأبطال، فلن يكون لديك فرصة كبيرة للفوز. تلقينا خمسة أهداف في أسبوع واحد، وهذا عدد كبير جدا. من الواضح أننا سنعمل على ذلك، لأنه يتعين علينا التوقف عن منح المزيد من الأهداف للمنافسين".

وفاجأ الضيوف النادي الباريسي الذي كان مرشحا للفوز بحصة كبيرة عطفا على اكتساحه ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي (7-2) الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بهدف مبكر سجله بالديه إثر تمريرة من لاعب الوسط البرتغالي رونيس لوبيش.

ونزل باريس سان جرمان بكل ثقله بحثا عن التعادل، ونجح في مسعاه في الدقيقة 24 عندما مرر نيمار كرة داخل المنطقة إلى سولير فهيأها لنفسه وتابعها داخل المرمى الخالي.

وكثرت فرص رفاق مبابي بعد ذلك دون ترجمتها إلى أهداف.

وتابع حامل اللقب أفضليته في الشوط الثاني، لكنه تجرع نفس سيناريو الأول، عندما نجح تروا في التقدم مجددا عبر بالديه، عندما تلقى كرة عرضية من ويلسون أودوبير فهيأها لنفسه واستدار قبل أن يسددها بارتياح كبير على يسار مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما (52).

ونجح ميسي في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس غوتييه غايون (55)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم.

ومنح نيمار التقدم للنادي الباريسي للمرة الأولى في المباراة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ميسي داخل المنطقة سددها قوية بيمناه داخل المرمى (62).

وهو الهدف العاشر لنيمار هذا الموسم ففض شراكة المركز الثاني على لائحة الهدافين مع مهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد.

وحصل باريس سان جرمان على ركلة جزاء إثر عرقلة سولير داخل المنطقة من الحارس غايون، فانبرى لها مبابي بنجاح (77) مسجلا هدفه الـ11 هذا الموسم معززا صدارته لائحة الهدافين.

وقلص تروا الفارق بضربة رأسية لبالافيرسا من مسافة قريبة إثر كرة "على الطاير" من رونو ريبار (88).

خيبة جديدة لمرسيليا

وتابع مرسيليا نتائجه المخيبة في الدوري وفشل للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ستراسبورغ 2-2.

وكان الفريق المتوسطي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين للسنغالي بامبا ديينغ (8) والبوركينابي عيسى كابوريه (35)، لكنه انهار في الشوط الثاني، واستقبلت شباكه هدفين سجلهما الجنوبي إفريقي ليبو موثيبا (76) وكيفن غاميرو (90+4).

فرانس24/أ ف ب

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