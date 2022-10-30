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حسام عوار وريان آيت نوري يغيران جنسيتهما الرياضية ويلتحقان رسميا بالمنتخب الجزائري

01:42 حسام عوار وريان آيت نوري ييلتحقان رسميا بالمنتخب الجزائري. © صورة من شاشة فرانس 24

في خبر حصري وخاص بفرانس24، قرر الدوليان الفرنسيان السابقان ريان آيت نوري وحسام عوار تحويل جنسيتهما الرياضية والالتحاق بصفة رسمية بالمنتخب الجزائري. وكان الدوليان الفرنسيان السابقان قد دخلا خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف وبعدها بمدرب الخضر جمال بلماضي. ووقع آيت نوري مدافع نادي وولفارهمبتون الإنكليزي و عوار متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي بصفة رسمية على طلب تحويل جنسيتهما الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية. فيما حوّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذين الطلبين الخطيين مباشرة إلى الكاتب العام للاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي حال ما إذا تمت هذه الإجراءات قبل تجمع الخضر في نوفمبر فسيكون اللاعبين حاضريين في تربص المنتخب الجزائري.