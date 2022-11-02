الحارس الألماني مانويل نوير يكشف إصابته سابقا بسرطان الجلد وخضوعه لثلاث عمليات في وجهه

كرة القدم

الحارس الألماني مانويل نوير مع زملائه في بايرن ميونيخ بعد الفوز على فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، أعلن حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ مانويل نوير الثلاثاء أنه سبق أن أصيب بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

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كشف الحارس الألماني مانويل نوير الثلاثاء أنه تعرض في السابق للإصابة بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

وتحدث نوير (36 عاما) عن ذلك من خلال بيان صحفي وفيديو على إنستاغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة "نيوكي" إلى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

وقال بطل العالم عام 2014 "كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية".

وتابع "لهذا السبب أولينا اهتماما خاصا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت وأحب أيضا قضاء وقت فراغي في الطبيعة".

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل تشرين الأول/الماضي بسبب إصابة في الكتف، لكن مدربه يوليان ناغلسمان ألمح الى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

ولعب نوير آخر مباراة تنافسية في التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز بجميع المباريات التي خاضها في جميع المسابقات (3 في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا) بوجود سفيلن أولرايش في حراسة المرمى.

فرانس24/ أ ف ب

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