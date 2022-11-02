دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يبلغ ثمن النهائي وراء ريال مدريد متصدر المجموعة السادسة

كرة القدم

تأهل لايبزيغ الألماني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني 4-صفر الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة. وشهدت نفس المجموعة فوز المتصدر والمتأهل سلفا ريال مدريد على ضيفه ستليك الإسكتلندي 5-1 ضامنا صدارة المجموعة.

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لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4-صفر الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.

ورفع لايبزيغ الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن ريال مدريد الإسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الإسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد دانييتسك عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل أهداف الفريق الملكي كل من لوكا مودريتش، ورودريغو من ركلتي جزاء وجاءت باقي الأهداف بواسطة ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالف يردي.

واحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد ست نقاط، وخرج من دور المجموعات وسينتقل إلى الدوري الأوروبي. وتذيل سيلتيك المجموعة برصيد نقطتين.

وثأر لايبزيغ من خسارته على أرضه أمام الفريق الأوكراني 1-4، مواصلا انتفاضته في المسابقة ليحقق فوزه الرابع تواليا بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، فيما ألحق الخسارة الأولى هذا الموسم بملك المسابقة ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 في الجولة الخامسة.

في العاصمة البولندية وارسو حيث يلعب دونيتسك مبارياته بسبب غزو روسيا لبلاده، دفع ماركو روزه مدرب لايبزيغ بتشكيلة هجومية مع تيمو فيرنر والمجري دومينيك شوبولاي على الرواقين لمساندة الثنائي الفرنسي كريستوفر نكونكو والبرتغالي أندري سيلفا.

وكاد فيرنر يفتتح التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية بعد لعبة بكعب القدم من نكونكو، تابعها الدولي الألماني بتسديدة أرضية بيسراه، صدها الحارس أناتولي توربين بقدمه، ليعود الفرنسي ويسجل بعد دقيقتين هدف السبق بعدما تابع في الشباك كرة سددها فيرنر وصدها الحارس.

وهو الهدف الثالث لنكونكو في المسابقة القارية الأم هذا الموسم.

غير أن لايبزيغ تلقى ضربة قوية بخروج فيرنر في الدقيقة 19 جراء تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر، ليحل بدلا منه لاعب الوسط السويدي إميل فورسبرغ.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف لايبزيغ الثاني بعد عرضية من المدافع ديفيد راوم ارتقى لها نظيره الفرنسي محمد سيماكان من دون ضغط من لاعبي دونيتسك، وصلت إلى سيلفا الذي سدد في الشباك (49)، قبل أن يطلق الفريق الضيف رصاصة الرحمة على مضيفه بإضافته الثالث عبر شوبولاي بعد تمريرة حاسمة من نكونكو (62)، والرابع من العائد من الإصابة الإسباني داني أولمو بعد دقيقة من نزوله بديلا بتسديدة بينية (68)، قبل أن يمنح الهدف لاحقا لمدافع داونيتسك فاليري بوندار الذي حوّل اتجاه الكرة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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