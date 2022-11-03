قطر تؤكد أنها ستُخضع جماهير كأس العالم لسيادة قوانينها

مونديال قطر 2022

مطار حمد الدولي، الدوحة، قطر 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

أكدت وزارة الداخلية القطرية الخميس أن القوانين لن تتغير خلال كأس العالم وستخضع الجماهير لسيادتها. وكشفت الوزارة أن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة.

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"القوانين لن تتغير خلال كأس العالم وسنخضع الجماهير لسيادة القوانين القطرية"، هذا ما أعلن عنه متحدث باسم وزارة الداخلية القطرية الخميس.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأكد أن قوة أمن دولية ستعمل تحت قيادة قطرية موحدة. وأشار إلى أن المشجعين الذين لا يملكون تذاكر لحضور المباريات يمكنهم طلب "بطاقة هيا" بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، ما يسمح لهم بدخول قطر والملاعب.

فرانس24/ رويترز

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