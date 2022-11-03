مدافع برشلونة الإسباني جيرار بيكيه يعلن اعتزاله مع توقف مباريات الدوري خلال كأس العالم

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قرر لاعب دفاع برشلونة الإسباني جيرار بيكيه الخميس اعتزال كرة القدم قائلا إنه سيخوض السبت آخر مباراة له على ملعب كامب نو.

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في قرار مفاجئ وسط الموسم الكروي، قرر لاعب منتخب إسبانيا السابق وقلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه الخميس اعتزال كرة القدم قائلا إنه سيخوض السبت آخر مباراة له على ملعب كامب نو.

وسيعتزل بيكيه بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن يتوقف الدوري الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب كأس العالم.

وقال بيكيه في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيين أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة". وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقًا بعد برشلونة ...عاجلا أم آجلا سأعود".

وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.

حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الأبطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

ولعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الأخير.

خارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في حزيران/يونيو الفائت انفصالهما.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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