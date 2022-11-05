مونديال قطر 2022

كرة القدم: المحامية التونسية وفاء الشاذلي تتهم وديع الجريء بالفساد وتؤكد صدور منشور تفتيش بحقه

07:49 المحامية التونسية وفاء الشاذلي. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

لا يزال بيت كرة القدم التونسية يتخبط في مشاكل داخلية قبل أيام من بدء العرس الكروي العالمي بقطر 2022 حيث يلعب نسور قرطاج ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا حاملة اللقب، والدانمارك وأستراليا. ونشرت الجامعة التونسية الجمعة تكذيبا على الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع كافة أعضاء المكتب الجامعي من السفر بدعوى الإجراء الحدودي S17، نافية كذلك وجود أي بطاقة قضائية ضد شخص ينتمي إليها. فيما اتهمت المحامية وفاء الشاذلي رئيس الجامعة التي تعد أعلى هيئة كروية في تونس، وديع الجريء، بالفساد مؤكدة صدور تفتيش بحقه. ويذكر أن منتخب تونس لم يتمكن من تخطي الدور الأول في أي من مشاركاته الخمس حتى الآن. لكنه كان أول منتخب أفريقي وعربي يحقق الفوز في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في نسخة الأرجنتين عام 1978 عندما تغلب على المكسيك 3-1.