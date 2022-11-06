الإمارة تجرّم العلاقات الجنسية لغير المتزوجين... قطر لن تسأل النساء عن حالتهن الاجتماعية بالمستشفيات

مونديال قطر 2022

تواصل قطر وضع اللمسات الأخيرة على الأمور التنظيمية لكأس العالم لكرة القدم التي تنطلق فعالياتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إذ أعلن المنظمون الخميس أنه لن يتم سؤال السيدات إن كن متزوجات حال سعيهن للحصول على علاج طبي. وتعاقب الدولة الخليجية المحافظة الأشخاص الذي يقيمون علاقات خارج نطاق الزواج بعقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن، على الرغم من أن منظمات حقوقية تقول إن العقوبة لم تطبق منذ سنوات.

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أعلن منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الخميس أنه لن يتم سؤال النساء إن كن متزوجات في حال سعيهن للحصول على علاج طبي بالمستشفيات أو المراكز الطبية خلال المونديال الذي تبدأ فعالياته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتعاقب الدولة الخليجية المحافظة الأشخاص الذي يقيمون علاقات خارج نطاق الزواج بعقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن، على الرغم من أن جماعات ومنظمات حقوقية تقول إن العقوبة لم تطبق منذ سنوات عديدة.

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للرعاية الصحية يوسف المسلماني "لن يتم سؤال الشخص أو المرأة إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، لن يتم سؤال الشخص عن جنسه أو جنسيته أو دينه، سيتم سؤاله عن حالته المرضية، وإذا كانت حالته المرضية تحتاج إلى علاج سيقدّم له العلاج".

ومع ذلك، نصحت بعض السفارات النساء الحوامل بتقديم دليل على الزواج إذا كان من المحتمل أن يطلبن العلاج.

وأعلنت مجموعة من النساء الأستراليات اللواتي تعرّضن للتفتيش في مطار الدوحة عام 2020 أنهن سيقاضين الحكومة القطرية على خلفية الفحوص التي أجريت لهن بعد العثور على رضيع في المطار.

وقدّمت قطر مذاك اعتذارا رسميا وحُكم على مسؤول في المطار بالسجن مع وقف التنفيذ.

وقال المنظمون إن قطر ستخفف أيضا قاعدة تسمح فقط للأشخاص الذين يحملون تذاكر كأس العالم بدخول البلاد اعتبارا من 2 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل 16 يوما من المباراة النهائية.

ومنذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن فقط للأشخاص الذين يحملون تذاكر مباراة دخول قطر برفقة ثلاثة ضيوف.

وتتوقع البلاد أكثر من مليون زائر خلال البطولة.

فرانس24/ أ ف ب

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