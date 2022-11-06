الدنماركي رونه يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتتويجه بطلا لدورة باريس بيرسي على حساب الصربي ديوكوفيتش

كرة المضرب

صنع الدنماركي هولغر رونه المصنف 18 عالميا المفاجأة عندما فاز الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب، بنتيجة 3-6 و6-3 و7-5 ليتوج بذلك بطلا لدورة باريس بيرسي لكرة المضرب. ونال رونه البالغ من العمر 19 عاما، ثالث لقب في خامس مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية جميعها خلال العام الجاري.

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تمكن الدنماركي هولغر رونه المصنف 18عالميا من تجريد الصربي نوفاك ديوكوفيتش من لقب بطولة باريس بيرسي لكرة المضرب عندما فاز عليه الأحد بنتيجة 3-6 و6-3 و7-5.

ونال رونه البالغ من العمر 19 عاما، ثالث لقب في خامس مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية جميعها هذا العام. توج بلقبه الأول في دورة ميونيخ الألمانية في نيسان/أبريل الماضي، والثاني في ستوكهولم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما خسر نهائي دورة صوفيا في أيلول/سبتمبر الماضي، وبازل السويسرية أواخر الشهر الماضي.

فرانس24/أ ف ب

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