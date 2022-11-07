ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: ليفربول سيسعى للثأر من ريال مدريد وباريس سان جرمان يواجه بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت الاثنين في سويسرا، عن مواجهتين بارزتين ساخنتين تجمع الأولى بين ليفربول وريال مدريد والثانية بين باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ. من جهته، سيخوض مانشستر سيتي مواجهة تبدو في متناوله أمام ليبزيغ فيما نادي إنتر ميلان سيلعب أمام بورتو.

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ستكون الفرصة سانحة أمام نادي ليفربول للثأرمن ريال مدريد حامل اللقب عندما يتواجه الفريقان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أوقعتهما عملية القرعة التي أجريت الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي للعبىة بمدينة نيون السويسرية.

وكان "النادي الملكي" فاز على الفريق الإنكليزي في نهائي النسخة الماضية 1-صفر في مباراة احتضنها ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس نهاية مايو/أيار.

بدوره، سيخوض باريس سان جرمان الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه في البطولة القارية العريقة مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ. أما مانشستر سيتي فقد أورقته القرعة مع فريق ليبزيغ الألماني في مبارزة يبدو أنها في متناول زملاء رياض محرز.

ودأب باريس سان جرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وثأر سان جرمان لخسارته في الموسم التالي مجردًا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

كذلك، التقى ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية الأم (14) مرات عدة في السنوات الأخيرة مع ليفربول وكانت الغلبة دائمًا له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1 الذي شهد إصابة المصري محمد صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهابًا على ارضه وتعادل سلبًا على ملعب انفيلد، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسيواجه نابولي الإيطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محليا وقاريا اينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

وجاءت القرعة كالتالي:

لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنكلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنكلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنكلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنكلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 آذار/مارس المقبل.

فرانس24

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