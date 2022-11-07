يوروبا ليغ: القرعة تسفر عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في الملحق المؤهل لثمن النهائي

كرة القدم

أسفرت قرعة يوروبا ليغ الإثنين، التي جرت في نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي. وسبق أن تواجه يونايتد وبرشلونة مرات عدة أوروبيا وكانت الغلبة في غالبية المواجهات الحديثة للفريق الكاتالوني. ويعود آخر فوز للفريق الإنكليزي إلى إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2008. كما أفرزت هذه القرعة مقابلة قوية بين إشبيلية الإسباني الذي يلعب له حارس "أسود الأطلس" المغربي ياسين بونو وبي إس في أيندهوفن الهولندي.

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سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مواجهة ساخنة بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وبرشلونة الإسباني في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، حسب ما أفرزته القرعة الإثنين في نيون السويسرية.

وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ.

وودع الفريق الكاتالوني دور المجموعات للمسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا، بعد أن حل ثالثا خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي من دون أن يحقق الفوز على أي منهما.

أما مانشستر يونايتد، فدفع ثمن حلوله وصيفا لريال سوسييداد الإسباني بعد أن تعادلا بالنقاط (15)، لكنه حل خلفه بفارق الأهداف.

وعلق تشافي هرنانديس مدرب برشلونة على القرعة خلال المؤتمر الصحفي الإثنين على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أوساسونا في الدوري الثلاثاء "مرة أخرى، نقع مع المنافس الأصعب... سيتعين علينا التنافس. إنه خصم تاريخي، تحسن بشكل أكبر مع (المدرب الهولندي إريك) تن هاغ الذي لديه لاعبين رائعين. اللعب ضد فريق مثل مانشستر أصعب، لكن اللاعبين سيكونون أكثر تحفيزا".

وتابع "إنه ناد عريق وخصم كبير... لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة العبور. سيتحتم علينا الفوز مثلهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يفز برشلونة أبدا بالدوري الأوروبي".

وفي حال عدم رحيله عن يونايتد، وسط تكهنات بشأن ذلك، قد يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة إلى ملعب "كامب نو" الذي يعرفه جيدا بعد أن دك شباك الفريق الكاتالوني بالعديد من الأهداف عندما لعب لصالح ريال مدريد بين 2009 و2018، وشكل منافسة لا مثيل لها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم "لا بلاوغرانا" السابق.

وسبق أن تواجه يونايتد وبرشلونة مرات عدة أوروبيا وكانت الغلبة في غالبية المواجهات الحديثة للفريق الكاتالوني، الذي تفوق 4-صفر في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019، بالإضافة إلى نهائيي المسابقة القارية الأولى عامي 2011 (3-1) و2009 (2-صفر).

ويعود آخر فوز للفريق الإنكليزي إلى إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2008 (1-صفر) بعد تعادلهما سلبا ذهابا، قبل أن يمضي ويحقق اللقب على حساب تشلسي.

ويعود اللقاء الأول بينهما إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984 عندما تأهل يونايتد إلى نصف النهائي بفضل فوزه 3-صفر إيابا بعد خسارته 2-صفر ذهابا ضد فريق ضم حينها الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو ماردونا، علما أن يونايتد حقق لقب هذه المسابقة عام 1991 على حساب برشلونة.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي يوفنتوس الإيطالي الذي حل خلف باريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال مع نانت الفرنسي، وروما مع سالزبورغ النمسوي.

يقام الملحق المؤهل في 16 و23 شباط/فبراير 2023

في ما يلي نتيجة القرعة:

- برشلونة (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنكلترا)

- يوفنتوس (إيطاليا) - نانت (فرنسا)

- سبورتينغ (البرتغال) - ميدتيلاند (الدانمارك)

- شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - رين (فرنسا)

- أياكس أمستردام (هولندا) - أونيون برلين (ألمانيا)

- باير ليفركوزن (ألمانيا) - موناكو (فرنسا)

- إشبيلية (إسبانيا) - بي إس في أيندهوفن (هولندا)

- سالزبورغ (النمسا) - روما (إيطاليا)

-كونفرنس ليغ-

وأسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم عن قمة نارية بين سبورتينغ براغا البرتغالي وفيورنتينا الإيطالي.

وأنهى براغا مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في المركز الثالث للمجموعة الرابعة خلف سان جيلواز البلجيكي وأونيون برلين الألماني.

في المقابل، أنهى فيورنتينا دور المجموعات في مسابقة كونفرنس ليغ في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف إسطنبول باشاك شهير التركي.

وتخوض الأندية التي حلت ثالثة في يوروبا ليغ الملحق مع أصحاب المركز الثاني في كونفرنس ليغ من أجل مواصلة المشوار القاري في المسابقة الأخيرة.

وأوقعت القرعة لاتسيو، الممثل الثاني للكرة الإيطالية في الملحق، في مواجهة كلوج الروماني.

وهنا قرعة الملحق

كاراباخ (أذربيجان)- غنت (بلجيكا)

طرابزوب سبور (تركيا) -بازل (سويسرا)

لاتسيو (إيطاليا) - كلوب (رومانيا)

بودو/غليمت (النرويج)- ليش بوزنان (بولندا)

براغا (البرتغال)- فيورنتينا (إيطاليا)

إيك لارنكا (قبرص) - دنيبر (أوكرانيا)

شيريف تيراسبول (مولدافيا) - بارتيزان (صربيا)

لودوغورتس (بلغاريا) - إندرلخت (بلجيكا)

يقام الملحق في 16 شباط/فبراير 2023 ذهابا، وفي 23 منه إيابا.

فرانس24/ أ ف ب

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