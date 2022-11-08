رايو فايكانو يهدي برشلونة الصدارة ويقلب تأخره ليفوز 3-2 على ريال مدريد

كرة القدم

مباراة رايو فايكانو - ريال مدريد،على ملعب فاليكاس لكرة القدم ، مدريد ، إسبانيا - 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ألحق رايو فايكانو بنظيره ريال مدريد أول هزيمة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالفوز عليه ٣-٢ في ختام المرحلة الثالثة عشرة. وبات النادي الملكي بعد هذه الخسارة خارج الديار متخلفاً بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة الفائز السبت على ألميريا 2-صفر.

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قلب رايو فايكانو تأخره ليفوز 3-2 على ضيفه ريال مدريد، الإثنين، ليفشل حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في استعادة الصدارة بعد غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 34 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد وبعشر نقاط على أتليتيكو مدريد.

وبفوزه الثالث على التوالي قفز رايو إلى المركز الثامن ويتأخر بنقطتين عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ومنذ غياب كريم بنزيمة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم بسبب إصابة في الفخذ الشهر الماضي، انتصر ريال مدريد مرة واحدة في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص في مباراة مثيرة أمام رايو الذي يملك واحدا من أقوى خطوط الهجوم في الدوري هذا الموسم.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد شبكة موفيستار بلس "لم أكن متفاجئا لأننا نعلم أسلوب لعب رايو، فقد كان الطرف الأفضل والأكثر دقة اليوم، واستحق الفوز".

وتابع "خسرنا العديد من المواجهات الفردية، وكان (رايو) أكثر حماسا، لا يهم مدى امتلاكك الكفاءة عندما يلعب الطرف الآخر بحماس أكثر منك".

وأضاف "أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد لكن الفريق تراجع بسبب الجدول المرهق المزدحم قبل كأس العالم".

وافتتح رايو التسجيل بعد 5 دقائق عندما هز لاعب الوسط سانتي كومسانا الشباك من داخل منطقة الجزاء لكن ريال مدريد انتفض لينتزع التقدم في غضون 4 دقائق.

وأدرك الكرواتي لوكا مودريتش التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد سقوط ماركو أسينسيو، ومنح إيدر ميليتاو التقدم للفريق الضيف بضربة رأس.

لكن المهاجم ألفارو جارسيا أدرك التعادل لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وأهدر فينيسيوس جونيور ورودريغو عدة فرص لريال مدريد قبل وبعد الاستراحة. وزاد التوتر في الشوط الثاني وحصل كل فريق على 3 إنذارات وطُرد أندوني إراولا مدرب رايو بعد الاحتجاج على الحكم عدة مرات.

وحصل رايو على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد الذي اكتشف لمسة يد على المدافع داني كاربخال.

وتصدى الحارس تيبو كورتوا للركلة التي سددها أوسكار تريخو لكن الحكم أمر بإعادة التنفيذ بسبب تحرك حارس ريال عن خط المرمى.

ونجح تريخو في التسجيل من المحاولة الثانية ليمنح رايو الفوز.

وحاول ريال جاهداً أن ينقذ نقطة لكن فايكانو صمد في وجه رجال أنشيلوتي وسار بالنقاط الثلاث الى بر الأمان بعدما كان قريباً من الاكتفاء بالتعادل، لكن رودريغو لم يُحسن التعامل مع عرضية أسينسيو وأطاح بالكرة فوق العارضة (89).

فرانس24/ أ ف ب

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