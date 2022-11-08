كرة المضرب: كارولين غارسيا ثاني فرنسية تحرز بطولة "دبليو تي إيه"

كرة المضرب

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فازت الفرنسية كارولين غارسيا لأول مرة في مسيرتها ببطولة "دبليو تي إيه" لتصبح ثاني فرنسية تحقق هذا الإنجاز. وانتصرت الفرنسية على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجوعتين دون مقابل في هذه البطولة التي تنظم بتكساس الأمريكية وتضم أعلى ثماني مصنفات في العالم. وكانت أميلي موريسمو أول فرنسية تتوج بهذه البطولة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

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أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة سادسة عالمياً، لقب بطولة "دبليو تي آيه" الختامية لموسم محترفات كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة 7-6 (7-4) و6-4 الإثنين في تكساس.

وأصبحت ابنة مدينة ليون البالغة 29 عاماً ثاني فرنسية تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، بعد أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

وهذا اللقب الأهم لغارسيا في مسيرتها، فيما اخفقت سابالينكا (24 عاماً) في إحراز اللقب الشخصي الحادي عشر. وكانت غارسيا تخطت في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكّاري، فيما حققت سابالينكا مفاجأة بتفوقها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

وعوّلت اللاعبتان على إرسالهما القوي، في مباراة متقاربة المستوى في فورت وورث في تكساس الأمريكية. وأخذت غارسيا المبادرة في المجموعة الأولى من خلال الشوط الفاصل (تاي بريك).

ولم تخسر أي من اللاعبتين إرسالها في المجموعة الأولى. واستفادت غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقدّم 4-2 في تاي بريك، ثم خطأ مزدوج قبل ان تعزّز الفارق إلى 6-2 في طريقها لحسم المجموعة.

وعانت سابالينكا من كسر على إرسالها مطلع المجموعة الثانية، فكان حاسماً لأن غارسيا بنت عليه وحافظت على تقدمها حتى النهاية 6-4.

فرانس 24 /أ ف ب

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