مونديال قطر: اللاعب السابق خالد سلمان أحد سفراء البطولة يصف المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل"

مونديال قطر 2022

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كأس العالم 2022 لكرة القدم ستجري في قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.

وصف الدولي القطري السابق خالد سلمان، أحد سفراء مونديال 2022 لكرة القدم المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل"، وذلك في مقابلة ستبثها الثلاثاء القناة الألمانية العامة "تسيد دي أف" ZDF. وستجرى البطولة العالمية في الإمارة الخليجية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.

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وصف لاعب كرة القدم الدولي القطري السابق خالد سلمان، أحد سفراء مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل".

وقال سلمان في مقابلة ستبثها الثلاثاء القناة الألمانية العامة "تسيد دي أف" ZDF: "خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد. فلنتحدث عن مثليي الجنس". وأضاف في مقتطف من المقابلة: "الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا". وتابع أن مثلية الجنس " 'حرام' لأنها اضطراب في العقل" قبل أن تتمّ مقاطعته.

ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أن المنظمين شددوا على أن "الجميع مرحب بهم" خلال المونديال. فقد أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 21 أيلول/سبتمبر أن بلاده سترحب "بدون تمييز" بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم في رغبة واضحة بطمأنة الوافدين من مثليي الجنس والمتحولين جنسيا.

بدوره، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم مرارا إن رفع أعلام قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع الميم، سيكون مسموحا في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخي الحذر خارجها.

وسيضع قادة عدة منتخبات أوروبية بينها إنكلترا وفرنسا وألمانيا شارات بخطوط ملوّنة مع رسالة "One Love" في إطار حملة لمكافحة التمييز.

فرانس24/ أ ف ب

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