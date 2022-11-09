قطر 2022: ديشان يكشف التشكيلة الرسمية التي ستمثل فرنسا في المونديال

مونديال قطر 2022

© أ ف ب

ديشان يكشف التشكيلة الرسمية للاعبين الذين سيمثلون فرنسا في مونديال قطر في لقاء تلفزيوني على محطة "تي إف 1"

أعلن مدرب الزرق ديدييه ديشان الأربعاء التشكيلة الرسمية للاعبين الذين سيمثلون فرنسا في مونديال قطر 2022. وبالإضافة إلى مبابي وغريزمان سيكون مهاجم ريال مدريد حاضرا إلى جانب زملائه في هذه المنافسة الكروية العالمية.

إعلان اقرأ المزيد

كشف مدرب الزرق ديدييه ديشان الأربعاء التشكيلة الرسمية للاعبين الذي سيمثلون الألوان الفرنسية في مونديال قطر 2022. وأكد حضور مهاجم ريال مدريد كريم في هذه المنافسة العالمية إلى جانب كل من غريزمان ومبابي في الهجوم. كما أعلن استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من المجموعة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية المعلنة:

الحراس (3): ألفونس أريولا (وست هام / إنكلترا)، هوغو لوريس (توتنهام / إنكلترا) ، ستيف مانداندا (رين) الفرنسي.

المدافعون (9): لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ / ألمانيا)، ثيو هيرنانديز (ميلان / إيطاليا)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول / إنكلترا)، جول كوندي (برشلونة / إسبانيا)، بنيامين بافارد (بايرن ميونخ / ألمانيا) ويليام صليبا (أرسنال / إنكلترا)، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد / إنكلترا)، دايوت أوبيكانو (بايرن ميونخ / ألمانيا).

الوسط (6): إدواردو كامافينجا (ريال مدريد / إسبانيا)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو كندوزي (مارسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس تورينو / إيطاليا)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد / إسبانيا)، جوردان فيريتوت (مرسيليا).

المهاجمون (7): كريم بنزيمة (ريال مدريد / إسبانيا)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ / ألمانيا)، عثمان ديمبيلي (برشلونة / إسبانيا)، أوليفييه جيرو (ميلان / إيطاليا)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد / إسبانيا)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) )، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ / ألمانيا).

وسينتقل المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى قطر ليدافع عن لقبه العالمي وهو مثقل بالإصابات ومحبط بنتائج غير مطمئنة. وسيفتقد المنتخب الفرنسي خدمات لاعبي وسطه بول بوغبا ونغولو كانتي في قطر بسبب الإصابة.

وسيواجه الديوك منافسين يعرفهما جيدا في المجموعة الرابعة وهما أستراليا والدانمارك اللتان كانتا في دور المجموعات مع فرنسا في مونديال روسيا 2018، إلى جانب تونس.

وستكون البداية لفرنسا ضد أستراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في ملعب الوكرة، حيث يسعى كيليان مبابي ورفقاؤه إلى انطلاقة واعدة في كأس العالم قطر 2022.

هذا، وقد أقصي المنتخب الفرنسي في ثمن نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام سويسرا بركلات الترجيح، ثم رد بإحراز لقب دوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يفز سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات. ومع ذلك تتمنى فرنسا أن تصبح أول منتخب ينجح في الدفاع عن لقبه منذ البرازيل العام 1962.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك