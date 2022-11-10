الركراكي يكشف تشكيلة "أسود الأطلس" التي ستحمل الألوان المغربية في مونديال قطر2022

كرة القدم

لاعبو المنتخب المغربي يعبرون عن فرحتهم بعد تسجيل هدف في مرمى الغابون بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022

كشف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، الخميس عن قائمة "أسود الأطلس" التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم بقطر المقررة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وتميزت التشكيلة بعودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد السعودي، وورود أسماء لاعبين ضمنها لهم أهمية خاصة في فرقهم الأوروبية كنصير مزراوي (بايرن ميونيخ)، نايف أكرد (ويست هام الانجليزي)، حكيم زياش تشلسي الإنكليزي، أمين حارث أولمبيك مارسيليا الفرنسي وغيرهم. ويشارك المغرب في النهائيات للمرة السادسة. وتمكن من تجاوز دور المجموعات مرة واحدة عام 1986 في المكسيك حيث انتهى مشواره عند ثمن النهائي على يد ألمانيا الغربية (صفر-1). ويبدأ رفاق حكيمي مشوارهم ضد كرواتيا التي وصلت لنهائي 2018، قبل أن يلاقي بلجيكا المدججة بالنجوم ثم كندا.

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قدم مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي الخميس قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ نهائياتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بقطر.

وضمت قائمة الركراكي نجوما طالما صنعت أفراح جماهير "أسود الأطلس" كأشرف حكيمي ونصير مزواوي ونايف أكرد، فيما تميزت بعودة مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله بعد غياب دام سنوات.

وأوكل الركراكي مهمة حراسة المرمى لياسين بونو (أشبيلية الإسباني) ومنير الكجوي (الوحدة السعودي) ورضا التكناوتي (الوداد الرياضي).

فيما سيعزز خط الدفاع كلا من أشرف حكيمي (سان جرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) ، نايف أكرد (ويست هام الانجليزي)، رومان سايس (بشكتاش التركي)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) وبدر بانون (قطر القطري).

في وسط الميدان، اختار الركراكي الذي يتولى تدريب "أسود الأطلس" منذ أوت/أغسطس 2022 عقب إقالة المدرب الفرنسي البوسني وحيد خليلوزيتش، سفيان أمرابط (فيورونتينا الإيطالي)، عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي)، سليم أملاح (ستندار دو لييج البلجيكي)، عزالدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، بلال القنوس (جانك البلجيكي) ويحيى جبران (الوداد الرياضي).

وخط الهجوم سيضم زياش، بوفال، أمين حارث (أولمبيك مرسيليا)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، زكرياء أبوخلال (تولوز الفرنسي)، إلياس شاعر (كوينز بارك رنجز الأنكليزي)، يوسف النصيري (أشبيلية الإسباني) ، وليد شديرة (باري الإيطالي) وحمد الله.

مجموعة صعبة تضم كرواتيا وبلجيكا

ويبدأ "أسود الأطلس" مشوارهم في النهائيات ضد كرواتيا التي وصلت إلى نهائي 2018، قبل أن يلاقي بلجيكا المدججة بالنجوم ثم كندا.

وشارك المنتخب المغربي لكرة القدم خمس مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ولعل أبرزها كان عام 1986 عندما بلغ ثمن النهائي في إنجاز تاريخي عربي وأفريقي، لكن المغامرة توقفت بسبب خطأ في الحائط البشري وذكاء نجم ألمانيا الغربية لوتار ماتيوس.

تذكير بأبرز المواعيد في مونديال قطر

- من 21 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر: الجولة الأولى من دور المجموعات

- من 25 إلى 28: الجولة الثانية من دور المجموعات

- من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر: الجولة الثالثة من دور المجموعات

- من 3 الى 6 كانون الأول/ديسمبر: الدور ثمن النهائي

- 9 و10 كانون الأول/ديسمبر: الدور ربع النهائي

- 13 و14 كانون الأول/ديسمبر: الدور نصف النهائي

- 17 كانون الأول/ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث

- 18 كانون الأول/ديسمبر: المباراة النهائية

فرانس24

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