مونديال قطر 2022: "ساحر الكرة" ساديو مانيه سيكون ضمن التشكيلة الرسمية للسنغال رغم إصابته

كرة القدم

© أ ف ب/أرشيف

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن الدولي ساديو مانيه ولاعب بايرن ميونيخ، سيكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستتوجه إلى قطر لخوض منافسات المونديال رغم إصابته. وأصيب مانيه الثلاثاء خلال فوز فريقه على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بريمن (6-1). ويغيب "ساحر الكرة" السبت عن مباراة فريقه البافاري المقبلة ضد شالكه في الدوري الألماني.

إعلان اقرأ المزيد

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس، نقلا عن مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن صاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 "يبقى هادئا. هو محترف ويعلم أن الإصابة جزء من مسيرته".

وسيعلن المدرب أليو سيسيه الجمعة قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في الفترة من 20 الشهر الحالي حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويغيب مانيه الذي تحوم شكوك حول مشاركته في العرس الكروي العالمي في قطر عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21 من الشهر الحالي، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

ويتواجد طبيب منتخب "أسود تيرانغا" مانويل أفونسو في ميونيخ ظهر الخميس لإجراء فحوصات طبية لمواطنه.

وأصيب مانيه الثلاثاء خلال فوز فريقه على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بريمن (6-1)، بعدما تلقى مهاجم بايرن ضربة لا إرادية على رضفة ركبته اليمنى خلال صراع مع مدافع فيردر أموس بيبر بعد ربع ساعة من بداية اللقاء.

على الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول مانيه إكمال اللعب، لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه في الدقيقة 21.

وأحدثت إصابة "بالونبوا" (ساحر الكرة) صدمة في العاصمة السنغالية داكار، حيث غرّد الرئيس ماكي سال قائلاً "ساديو، اتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله!".

وتوج المنتخب السنغالي بطلا لكأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك