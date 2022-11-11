هيرفيه رونار يكشف قائمة اللاعبين الذين سيمثلون السعودية في مونديال قطر

كرة القدم

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خلت قائمة لاعبي المنتخب السعودي الذين سيمثلون بلادهم في مونديال قطر من المفاجآت، والتي كشف عنها المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الجمعة. واستبعد رونار 7 لاعبين تواجدوا في معسكر المنتخب في أبوظبي. وكانت حصة الأسد في هذه القائمة لنادي الهلال بطل الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، بـ12 لاعبا.

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كشف المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم هيرفيه رونار الجمعة عن التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، كانت حصة الأسد فيها لنادي الهلال بطل الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، بـ12 لاعبا.

وخلت القائمة من المفاجآت، وشهدت تواجد جميع العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها "الأخضر" بشكل أساسي، وضمت 6 لاعبين من النصر ثاني الدوري هذا الموسم وثلاثة من الشباب متصدره، إلى جانب لاعبين من أهلي جدة الذي يلعب في الدرجة الثانية.

واستبعد رونار 7 لاعبين تواجدوا في معسكر المنتخب في أبوظبي وهم: أمين بخاري وأيمن يحيى (النصر)، وأحمد بامسعود وزكريا هوساوي (الاتحاد)، ونواف العابد وعبدالله الحمدان (الهلال)، وعبدالله رديف (التعاون).

وسيبدأ الأخضر الأحد المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم، حيث سيستأنف تدريباته في العاصمة الرياض، بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين لمدة يومين بعد العودة من معسكر أبوظبي، حتى موعد مباراته الودية الدولية الأخيرة أمام منتخب كرواتيا الأربعاء المقبل.

وتغادر البعثة إلى الدوحة، لمواصلة تدريباتها حتى مباراته الافتتاحية أمام الأرجنتين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والمكسيك.

وهنا التشكيلة الرسمية:

- لحراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر).

- للدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبدالله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب).

- للوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي(الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها).

- للهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) وفهد المولد (الشباب).

فرانس24/ أ ف ب

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