باريس سان جرمان يمطر شباك نادي أوكسير بخمسة أهداف نظيفة

كرة القدم

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مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يحتفل مع مدافع فريقه البرتغالي نونو مينديز بعد تسجل الهدف خلال مباراة أمام نادي أوكسير في ملعب بارك دي برينس في باريس في 13 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

أمطر فريق باريس سان جرمان شباك ضيفه أوكسير بخمسة أهداف نظيفة الأحد ضمن الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وصار رصيد باريس سان جرمان 41 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد أوكسير عند النقطة 13.

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سحق باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم ضيفه أوكسير 5-صفر الأحد ليتقدم بفارق خمس نقاط عن لانس، أقرب منافسيه، قبل التوقف الذي يسبق كأس العالم.

ويتصدر باريس سان جرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة وبفارق خمس نقاط عن لانس الذي يحل بالمركز الثاني.

ورغم أن باريس سان جرمان سجل مرة واحدة قبل الاستراحة، إلا أنه فرض سيطرته التامة من البداية وحتى النهاية دون بذل الكثير من الجهد، مع استعداد الكثير من لاعبيه للمشاركة في كأس العالم في قطر.

وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان لمنصة (برايم فيديو) "اليوم كان رائعا. لا أستطيع القول إن الأمر كان شبه مثالي، بل كان مثاليا بالفعل".

وأضاف "تعرضنا لفرصة واحدة ولعبنا مباراة بكل جدية. أراد الجميع المشاركة في هذه المباراة، ولم يكن أي لاعب يشعر بالقلق بسبب كأس العالم".

وتقدم باريس سان جرمان في بداية الشوط الأول بهدف سجله كيليان مبابي، الذي أصبح هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا، بعد تعاون بين ليونيل ميسي ونونو منديز.

ورغم هيمنته على مجريات المباراة، فإن باريس سان جرمان لم يتمكن من هز الشباك ثانية قبل الاستراحة.

وجاء الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بعد انطلاقة من منديز الذي راوغ ثلاثة من لاعبي أوكسير، قبل أن يرسل كرة عرضية أسكنها لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير داخل الشباك.

واندفع أوكسير هجوميا على أمل تقليص الفارق، لكن باريس سان جرمان عاقبه عندما هز أشرف حكيمي الشباك بعدما استقبل تمريرة سولير ليتفوق على آخر مدافعي أوكسير ويسجل الهدف الثالث.

وفي ظل سيطرة باريس سان جرمان التامة، استبدل غالتييه الثنائي البارز ميسي ونيمار خوفا عليهما من الإصابة قبل كأس العالم.

وقال غالتييه "كنت تقريبا الوحيد الذي يشعر بالقلق، ولهذا السبب أردت إراحة نيمار وليو".

وأضاف "استمر كيليان في أرض الملعب لكن عمره 23. توقف نيمار خلال المران الأسبوع الماضي وتعافى ليو لتوه من إصابة في الساق".

وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الرابع بعدما تصدى الحارس بنوا كوستيل لتسديدة من هوجو إيكيتيكي (20 عاما) الذي نجح في تعويض الفرصة المهدرة بتسجيل الهدف الخامس عندما انقض على تمريرة ضعيفة للخلف محرزا هدفه الأول مع باريس سان جرمان.

فرانس24/رويترز

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