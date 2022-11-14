إصابة بالركبة تحرم المغربي أمين حارث من المشاركة مع منتخب بلاده بمونديال قطر

مونديال قطر 2022

لن يتمكن الدولي المغربي أمين حارث من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد بعد أن أكد فريقه أولمبيك مرسيليا الفرنسي أن اللاعب تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى. وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبا التي أعلنها مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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كشف أولمبيك مرسيليا الفرنسي أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده منطقيا عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق الأحد.

وقال النادي المتوسطي في بيانه "يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى". ومن المحتمل أن تبعده الإصابة عن الملاعب عدة أشهر.

تابع مرسيليا عن حارث (25 عاما) الذي عاد إلى صفوفه بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني "تجرى له فحوص طبية راهنا لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسبا".

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.

وقال اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو "بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه بالانتباه من التعرض لإصابات، نقع عندها في فخ الإصابات. سألعب وكأنها مباراة طبيعية. سأقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الإصابات".

تابع حارث الذي شارك في مونديال روسيا 2018 "يجب أن نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم. ستأتي كأس العالم لاحقا، إذا خضناها يكون الأمر جيدا، وإذا تعرضنا لإصابة في المباراة الإخيرة يكون قدرنا".

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبا التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وكانت بعثة المغرب وصلت الأحد إلى مقر إقامتها في الدوحة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم وضمت 7 لاعبين فقط، على أن ينضم إليهم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، لالتزاماتهم مع فرقهم.

فرانس24/ أ ف ب

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