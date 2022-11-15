جوكوفيتش يحصل على تأشيرة الدخول للمشاركة في دورة أستراليا المفتوحة

كرة المضرب

أفادت محطة (إيه.بي.سي) الأسترالية بأن لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش حصل على تأشيرة الدخول لأستراليا للمشاركة في دورة أستراليا المفتوحة في يناير المقبل. وذلك بعد أن ألغى أندرو جايلز وزير الهجرة العقوبة التي فرضها العام الماضي على اللاعب الصربي المعارض للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. وكانت السلطات الأسترالية قررت سابقا منعه من دخول أراضيها حتى عام 2025.

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ذكرت محطة (إيه.بي.سي) الأسترالية الثلاثاء أن نوفاك جوكوفيتش حصل على تأشيرة الدخول للمشاركة في بطولةأستراليا المفتوحة للتنس في يناير/ كانون الثاني.

وقررت أستراليا ترحيل الصربي جوكوفيتش قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما رفض الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. وعوقب المصنف الأول عالميا سابقا، في بداية الأمر، بإبعاده عن البلاد حتى 2025. وقالت المحطة الأسترالية إن آندرو جايلز وزير الهجرة قرر إلغاء العقوبة والسماح للاعب الصربي بالمشاركة. ورفض متحدث باسم وزارة الهجرة في أستراليا التعليق على هذه التقارير.

وكان كريج تيلي مدير بطولة أستراليا قد قال هذا الشهر إنه سيكون مرحبا بمشاركة جوكوفيتش في يناير/ كانون الثاني إذا حصل على تأشيرة الدخول، لكنه أكد أن الاتحاد الأسترالي للتنس لن يستطيع التدخل للدفاع عن اللاعب.

وأعلنت أستراليا في يوليو/تموز إلغاء شرط حصول المسافرين على اللقاح من أجل دخول البلاد، وقال جوكوفيتش الشهر الماضي إنه تلقى "مؤشرات إيجابية" بخصوص الجهود المتعلقة بإلغاء العقوبة ضده.

فرانس 24 / رويترز

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