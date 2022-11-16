مواعيد مباريات الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر 2022
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تنطلق الأحد منافسات نهائيات كأس العالم في قطر التي يشارك فيها 32 منتخبا بينها أربعة عربية، وهي تونس، المغرب، السعودية، إضافة للبلد المستضيف للتظاهرة، كما يتنافس في هذا العرس الكروي العالمي بلدان أفريقية ممثلة في السنغال، الكاميرون وغانا. وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات المنتخبات العربية والأفريقية ومعها بقية البلدان المشاركة في هذا العرس الكروي وفي مقدمتها فرنسا، البرازيل، الأرجنتين وألمانيا التي تعد أكبر المرشحين لنيل لقب هذه النسخة.
تشارك في نهائيات كأس العالم أربعة منتخبات عربية، وهي البلد المنظم قطر، المغرب، تونس والسعودية ضمن 32 منتخبا يمثلون دول مختلفة ستتبارى خلال هذا العرس الكروي العالمي بأمل الظفر بلقب هذه النسخة. وفيما يلي مواعيد مباريات المنتخبات العربية والأفريقية ومعها بقية المنتخبات الأخرى.
دور المجموعات
- الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر:
* المجموعة الأولى:
(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)
- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(16,00) السنغال - هولندا (الثمامة)
* المجموعة الثانية:
(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)
(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)
- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)
(16,00) المكسيك - بولندا (974)
* المجموعة الرابعة:
(13,00) الدانمارك - تونس (المدينة التعليمية)
(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)
- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)
(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)
* المجموعة السادسة:
(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)
(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)
- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)
(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
(16,00) البرتغال - غانا (974)
- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)
(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)
* المجموعة الثانية:
(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)
(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)
- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)
(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)
(16,00) فرنسا - الدانمارك (974)
- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)
(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)
(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)
- الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)
(16,00) البرازيل - سويسرا (974)
* المجموعة الثامنة:
(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)
(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)
الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)
(15,00) هولندا - قطر (البيت)
* المجموعة الثانية:
(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)
(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)
- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)
(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(15,00) أستراليا - الدانمارك (الجنوب)
(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)
- الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر
* المجموعة الخامسة:
(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)
(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)
(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)
- الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر
* المجموعة السابعة:
(19,00) صربيا - سويسرا (974)
(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)
(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)
دور الـ16
- السبت 3 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)
المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)
- الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)
المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)
- الإثنين 5 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)
المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)
- الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)
ربع النهائي
- الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)
- السبت 10 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)
نصف النهائي
- الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
- الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)
الدور النهائي
السبت 17 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر
المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)
فرانس24/ أ ف ب
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