مونديال قطر 2022

مواعيد مباريات الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر 2022

ملعب البيت الذي تم بناؤه من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. شمال الدوحة، قطر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019. © رويترز.

نص: فرانس24 تابِع 5 دقائق

تنطلق الأحد منافسات نهائيات كأس العالم في قطر التي يشارك فيها 32 منتخبا بينها أربعة عربية، وهي تونس، المغرب، السعودية، إضافة للبلد المستضيف للتظاهرة، كما يتنافس في هذا العرس الكروي العالمي بلدان أفريقية ممثلة في السنغال، الكاميرون وغانا. وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات المنتخبات العربية والأفريقية ومعها بقية البلدان المشاركة في هذا العرس الكروي وفي مقدمتها فرنسا، البرازيل، الأرجنتين وألمانيا التي تعد أكبر المرشحين لنيل لقب هذه النسخة.