نكونكو ينضم لقافلة الغائبين عن المنتخب الفرنسي في المونديال بسبب الإصابة

مونديال قطر 2022

نكونكو ينضم إلى قافلة المصابين في منتخب فرنسا قبل أيام من انطلاق المونديال القطري، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

تواصل لعنة الإصابات ملاحقة منتخب فرنسا لكرة القدم قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 2022، مع إعلان غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو بعد تعرّضه لاصطدام مع زميله إدواردو كامافينغا وفي التمرين الأخير لـ"الديوك قبل السفر إلى الدوحة. وسيفتقد المنتخب الفرنسي أيضا لخدمات بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي بداعي الإصابة أيضا.

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قببل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال قطر2022، أعلن المنتخب الفرنسي غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو عن كأس العالم بعد أن تعرض لإصابة في التدريبات.

ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي عشية سفر المنتخب الأزرق إلى قطر صباح الأربعاء.

وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا أن نكونكو كان قادرا على لعب دور البديل المميز. اختير نكونكو الذي بلغ الخامسة والعشرين يوم الإثنين، أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وفي التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان قبل السفر إلى الدوحة، تعرّض نكونكو لاصطدام مع زميله لاعب الوسط إدواردو كامافينغا.

في المقابل، لم يخض نجم هجوم الفريق المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، تمرينا كاملاً بعد عودته من الاصابة، على غرار المدافع رافايل فاران.

وتخوض فرنسا مباراتها الأولى في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ضد أستراليا.

فرانس24/ أ ف ب

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