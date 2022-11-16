هل ينجح الركراكي في قيادة "أسود الأطلس" لاستعادة أمجاد الجيل الذهبي بمونديال المكسيك 1986؟

مونديال قطر 2022

يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم استعداده للمشاركة السادسة في تاريخه بالمونديال في نسخته القطرية وكله أمل في تكرار إنجاز الجيل الذهبي في كأس العالم 1986 الذي بلغ الدور الثاني حينها. ويعول المدرب المعين حديثا على رأس "أسود الأطلس" وليد الركراكي على دعم الجماهير المغربي القوي في قطر لتحفيز لاعبيه لرفع التحدي.

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في مشاركته السادسة بكأس العالم، يطمح المنتخب المغربي لتكرار إنجاز الجيل الذهبي لنسخة 1986 الذي شهد تخطي "أسود الأطلس" الدور الأول.

وضمت الكتيبة المغربية في تلك الفترة أفضل مواهبها وفي مختلف الخطوط بداية من حارس المرمى العملاق بادو الزاكي وأمامه المدافعان نور الدين البويحياوي ومصطفى البياز، مرورا بلاعبي الوسط عزيز بودربالة وعبد المجيد الظلمي ومحمد التيمومي، وصولا إلى المهاجم ميري كريمو.

شارك الأسود حينها للمرة الثانية بالمونديال ونجحوا في تخطي الدور الأول على حساب منتخبات عريقة مثل إنكلترا وبولندا والبرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي، قبل الخروج وبصعوبة من ثمن النهائي على يد ألمانيا الغربية صفر-1 في الدقيقة 89.

بعد 36 عاما، يراود الجيل الحالي لكرة القدم المغربية الذي نجح في بلوغ العرس العالمي للمرة الثانية تواليا للمرة الثانية في تاريخه بعد 1994 و1998، حلم تكرار الإنجاز ذاته في قطر، في مقدمتهم مدربه الشاب المتميز بأسلوب لعبه الهجومي وليد الركراكي.

حلم مشروع

يعول الركراكي على خبرة لاعبين في أعتى وأقوى البطولات الأوروبية في مقدمتهم ياسين بونو أفضل حارس مرمى الموسم الماضي في الليغا وزميله في الفريق الأندلسي اشبيلية يوسف النصيري وظهيري باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي وبايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي والقائد رومان سايس (بشيكتاش التركي) ونايف أكرد (وست هام الإنكليزي) ولاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط وجناح أنجيه الفرنسي سفيان بوفال، إلى جانب العائد من الاعتزال الدولي حكيم زياش (تشلسي الإنكليزي) ومن الاستبعاد مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمدالله.

وقال الركراكي الذي استلم المهمة شهرين ونصف الشهر خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش المقال من منصبه: "من حق المغاربة أن يحلموا، لأننا نملك منتخبا ولاعبين في مستوى الطموحات ومستوى النجوم الكبار في العالم".

وتابع: "سيكون الإنجاز هو تخطي الدور الأول، لم نفعل ذلك منذ 1986، خاصة في مجموعة قوية، لذا سنقاتل بقوة. لكن لا يمكننا تقديم أي وعود، الشيء الوحيد الذي أعد به هو أننا سنكون منافسين ومقاتلين في سعينا إلى جعل بلدنا فخورا بنا".

وأضاف المدرب الذي تلقى ثلاث ضربات موجعة بإصابة الثلاثي طارق تيسودالي وآدم ماسينا وأمين حارث بالرباط الصليبي: "لدينا كل الإمكانيات والمواهب للمنافسة على إحدى بطاقتي الدور ثمن النهائي. كرة القدم تغيرت، وإذا ذهبنا إلى قطر خائفين مثلما كان الأمر في المشاركات السابقة فلن نحقق أي نتيجة إيجابية".

"مهمة صعبة"

وتابع: "عندما زرت قطر قبل شهر وشاهدت البنى التحتية والملاعب أبلغت المنظمين بأننا لن نأتي لنمضي أسبوعا في العاصمة القطرية بل سنحقق نتائج جيدة على الرغم من صعوبة المهمة" في إشارة إلى المجموعة القوية التي يتواجد فيها "أسود الأطلس" مع كرواتيا وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها وكندا.

وأردف الركراكي، ثاني مدرب محلي يقود أسود الأطلس في العرس العالمي بعد عبدالله بليندة في نسخة 1994، قائلا: "لست خائفا من المنتخبات التي سنواجهها ولكنني أحترمها وأريد أن تبادلني نفس الاحترام".

وأوضح: "أبلغت اللاعبين بأنه لا يجب أن نذهب إلى المونديال على أساس أننا منتخب صغير سعيد بالمشاركة، لا يجب أن نهاب أي منتخب، خصوصا وأن صفوفنا تضم لاعبين مجربين أبلوا البلاء الحسن في مونديال 2018، فضلا عن أن كؤوس العالم مليئة بالمفاجآت ونحن نريد أن نكون بين المنتخبات التي تفجر المفاجآت".

يعي الركراكي جيدا أن المونديال القطري سيكون أصعب من سابقه الروسي. في 2018 استهل المغرب مشواره بمواجهة أضعف حلقات مجموعته: إيران، قبل لقاءي البرتغال وإسبانيا. خسر الأوليين بنتيجة واحدة صفر-1 وفرط في الفوز في الثالث 2-2. في قطر، سيواجه أقوى منتخبات المجموعة كرواتيا وبلجيكا تواليا قبل لقاء كندا، مفاجأة تصفيات كونكاكاف.

لكن الركراكي أشار إلى المساندة الجماهيرية في الدوحة "سنلعب وكأننا في المغرب لا يراودني شك في أن يكون لجماهيرنا دور حاسم في ترجيح كفتنا وتحفيز اللاعبين على بذل قصارى الجهود".

فرانس24/ أ ف ب

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