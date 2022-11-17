المشاركة العربية بالمونديال: المغرب، الجزائر والسعودية.. 3 منتخبات تجاوزت الدور الأول في نهائيات كأس العالم

قطر 2022

© أ ف ب/ أرشيف

رجل قطري في سوق تقليدي في الدوحة وأمامه شعار مونديال 2022 في 3 أيلول/سبتمبر 2022.

تعود أول مشاركة عربية في المونديال إلى 1934 التي حضرتها مصر، فيما يتصدر كل من المغرب وتونس والسعودية قائمة الدول العربية من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم بست مرات. ولم تتمكن إلا ثلاثة منتخبات عربية، وهي الجزائر، السعودية والمغرب من تخطي دور المجموعات في هذه المسابقة. وكان المنتخب التونسي أول الفائزين بين العرب والأفارقة على المكسيك 3-1 عام 1978، فيما تُعد الجزائر والسعودية الأكثر تحقيقا للانتصارات.

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تعد المشاركة العربية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم الأوسع في التاريخ بالتساوي مع 2018، مع تأهل منتخبات السعودية والمغرب وتونس بالإضافة لقطر المضيفة.

وكان العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات.

وكان لمشاركة 2022 التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قطر، أن تكون الأوسع لولا الخروج الدراماتيكي للجزائر على أرضها أمام الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وإهدار مصر تقدمها ذهاباً على السنغال وخسارتها أمامها مجددا بركلات الترجيح في مشهد مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا. كما توقف مشوار منتخب الإمارات في الملحق الآسيوي أمام أستراليا.

وتملك السعودية وتونس والمغرب أعلى رصيد عربي في المشاركات (6).

يُذكر أن عدد المشاركين كان 13 منتخبا في نسخة 1930 وصولا إلى 32 بدءا من 1998، وسيرتفع إلى 48 في نسخة 2026، ما يعني أن المشاركات العربية كانت محصورة في الماضي بسبب المقاعد المحددة لكل قارة وعدم نيل عدد كبير منها استقلالها.

وغالبا ما كانت المشاركة العربية في كأس العالم توزع بين منتخب واحد (مصر في 1934، المغرب 1970، تونس 1978، الجزائر في 2010 و2014)، بينما شارك منتخبان في كل من مونديال 1982 (الكويت والجزائر)، و1990 (مصر والإمارات)، و1994 (المغرب والسعودية)، و2002 (السعودية وتونس) و2006 (السعودية وتونس) وثلاثة في كل من مونديال 1986 في المكسيك (المغرب، الجزائر، والعراق)، ومونديال 1998 في فرنسا (المغرب، السعودية، وتونس).

ومن بين جميع المشاركين العرب في كأس العالم، وحده المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) تخطت دور المجموعات، فخسر الأول بصعوبة أمام ألمانيا الغربية صفر-1، والثانية أمام السويد 1-3 والثالثة بعد التمديد أمام ألمانيا 1-2 التي أحرزت اللقب لاحقا.

وكان المنتخب التونسي أول الفائزين بين العرب والأفارقة على المكسيك 3-1 عام 1978، فيما تُعدّ الجزائر والسعودية الأكثر تحقيقا للانتصارات (3).

وتُعدّ السعودية والمغرب الأكثر خوضا للمباريات (16) يليها تونس (15) والجزائر (13)، فيما كان المغرب الأكثر تسجيلا (14) مقابل 13 لكل من الجزائر وتونس، والسعودية الأكثر تلقيا للأهداف (39) تونس (25) والمغرب (22). ويحمل الجزائر أفضل معدل تهديفي (13 هدفا في 13 مباراة).

الجزائر تحقق فوزا تاريخيا

وباتت الجزائر أول منتخب عربي وأفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 4-2 في بورتو أليغري في مونديال 2014، كما كانت الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة (7 في 2014). ويُعد المغرب صاحب أكبر فارق بفوزه على اسكتلندا (3-صفر) في 1998 والسعودية ضحية أسوأ خسارة أمام ألمانيا (صفر-8) في 2002.

وفوز الجزائر على ألمانيا الغربية 2-1 في مونديال 1982 لا يزال محفورا في الأذهان، بهدفي رابح ماجر ولخضر بلومي، عندما كانت ألمانيا الغربية تضم أفضل نجوم العالم يتقدمهم القائد كارل-هاينتس رومينيغه وبلغت وقتذاك المباراة النهائية بعد "مؤامرة" مع النمسا لإقصاء محاربي الصحراء.

السعودية تتفوق عربيا

وشهد المونديال ثلاث مواجهات عربية في التاريخ، كانت السعودية دوما طرفا فيها وكلها في دور المجموعات. فازت في الأولى على المغرب 2-1 في مونديال 1994 بهدفي سامي الجابر (7 من ركلة جزاء) وفؤاد أنور (45) مقابل هدف محمد الشاوش (26).

وفي الثانية ضمن نسخة ألمانيا 2006، تعادلت السعودية مع تونس 2-2 بهدفي ياسر القحطاني (57) وسامي الجابر (84)، مقابل هدفي زياد الجزيري (23) وراضي الجعايدي (90+2).

وفي نسخة روسيا 2018 الأخيرة، فازت السعودية على مصر 2-1 بهدفي سلمان الفرج (45+6 من ركلة جزاء) وسالم الدوسري (90+5)، مقابل هدف محمد صلاح (22).

وعلى صعيد الهدافين، وحده السعودي سامي الجابر سجل ثلاثة أهداف، أمام المغرب (1994)، جنوب أفريقيا (1998) وتونس (2006)، فيما سجل عشرة لاعبين هدفين. كما أن الجابر هو العربي الوحيد الذي يخوض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

وفي ما يأتي المشاركات العربية في كأس العالم:

1934: مصر

1970: المغرب

1978: تونس

1982: الكويت والجزائر

1986: العراق والمغرب والجزائر

1990: الإمارات ومصر

1994: السعودية والمغرب

1998: السعودية والمغرب وتونس

2002: السعودية وتونس

2006: السعودية وتونس

2010: الجزائر

2014: الجزائر

2018: السعودية ومصر وتونس والمغرب

2022: قطر والسعودية والمغرب وتونس

- أكثر المنتخبات مشاركة

6 مشاركات: السعودية (1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022)، المغرب (1970، 1986، 1994، 1998، 2018 و2022) وتونس (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)

4 مشاركات: الجزائر (1982، 1986، 2010، 2014)

3 مشاركات: مصر (1934، 1990، 2018)

مشاركة واحدة: الكويت (1982) والعراق (1986) والإمارات (1990) وقطر (2022).

فرانس24/ أ ف ب

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