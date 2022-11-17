مونديال قطر: الأرجنتين والبرازيل وفرنسا ... من هي المنتخبات الأوفر حظا للفوز بكأس العالم 2022؟

مونديال قطر 2022

تقام بطولة كأس العالم الثانية والعشرين في تاريخ كرة القدم في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول في قطر. وتستأثر بعض المنتخبات المشاركة في المسابقة باهتمام عشاق اللعبة، لما لها من حظوظ في الظفر باللقب.

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من سيخلف بطلة النسخة السابقة فرنسا في أول مونديال تستضيفه دول عربية؟ تستعرض فرانس24 فيما يلي مجموعة مختصرة لأقوى المتنافسين لنيل الكأس.

فرنسا: حاملة اللقب رغم الشكوك

المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم في 2018 بروسيا، هو الفريق الذي يحلم العديد من المشاركين بالقضاء عليه. منذ حصولها على اللقب، أحرزت فرنسا أيضا دوري الأمم الأوروبية. نقطة قوتها هي الهجوم الذي يضم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية وكيلان مبابي الذي احتل المرتبة السادسة، كما يمكنها أيضًا الاعتماد على أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي.

ومع ذلك، لا يزال وضع "الديوك" هشا. حيث فقد المنتخب الفرنسي الثنائي السحري في الوسط، بول بوغبا ونغولو كانتي، بينما من المحتمل أنه سيقدم في الدفاع رافاييل فاران الذي هو في نقاهة والوافدين الجدد الذين لا يمتلكون الخبرة.

للمزيد: مواعيد مباريات الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر 2022

البرازيل: المفضلة الدائمة

حامل الرقم القياسي لعدد ألقاب بطل العالم (5)، لا يمكن الحديث عن الأوفر حظا للفوز بكأس العالم دون ذكر المنتخب البرازيلي. البلد الذي يعشق كرة القدم يوجد حاليًا في صدارة تصنيفات الفيفا ويمكنه الاعتماد على هجوم خرافي: نيمار بلياقته منذ بداية الموسم مع باريس سان جرمان (15 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 19 مباراة) مدعومًا من فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) أو غابرييل جيسوس (أرسنال). المدرب البرازيلي تيتي، الذي ربما يلعب آخر نهائيات مونديال له على رأس السيليساو، لديه أيضًا دفاع متمرس تحت تصرفه مع تياغو سيلفا وماركينيوس وكذلك داني ألفيس، 39 عامًا.

بعد ثماني سنوات من الفشل الذريع في كأس العالم على أرضه والإهانة التي تلقاها على يد ألمانيا (7-1)، بدأ الوقت ينفد بالنسبة لهذا الجيل البرازيلي: ربما تكون هذه هي فرصته الأخيرة للحصول على التتويج بالكأس.

الأرجنتين: ميسي يريد الكأس التي يفتقر إليها

إميليانو مارتينيز، كريستيان روميرو، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، لاوتارو مارتينيز، أنجيل دي ماريا، باولو ديبالا وبالطبع ليونيل ميسي ... الأرجنتين تصل بقائمة مبهرة من النجوم إلى قطر. تحت قيادة ليونيل سكالوني، في موقعه منذ عام 2018، اكتسب المنتخب الأرجنتيني كل القوة ليصبح أحد المنتخبات الأوفر حظا للفوز بالكأس. منذ عام 2019، لعبت الأرجنتين 35 مباراة دون هزيمة، أي أقل بمقابلتين من الرقم القياسي الذي يوجد بحوزة إيطاليا بقيادة روبرتو مانشيني.

الأرجنتين هو آخر فريق انتصر على البرازيل المرشحة أيضا. كان ذلك في عام 2021 في نهائي "كوبا أمريكا" التي انتظرته البلاد على مدى 28 عامًا. على "ليو" ميسي الآن أن يكشر عن أنيابه ويفعل الأمر ذاته في قطر، ويرفع الكأس الوحيد الذي لم يسبق أن تحصلت عليه مجموعته.

البرتغال: شيخوخة رونالدو

وحش كرة قدم آخر، لمونديال أخير. تمامًا مثل أفضل عدو له ليونيل ميسي، سيختبر كريستيانو رونالدو المونديال الخامس له في قطر. ومع ذلك، فإن الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات في مسيرته يتقدم محاطا بالشكوك: حيث لم يلعب كثيرا في فريقه مانشستر يونايتد، ويبدو أن أداء النجم البرتغالي في تراجع. لحسن الحظ يمكنه الاعتماد على فريق يضم لاعبين من الطراز العالمي على جميع الخطوط. من بينهم: جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، بيبي، روبين دياس، نونو مينديز، برناردو سيلفا، رافائيل لياو، جواو فيليكس.

ألمانيا، احذر من الدب النائم

ألم تُخشى ألمانيا من قبل؟ ومع ذلك، يعلم الجميع أن "كرة القدم هي رياضة تُلعب 11 ضد 11، وفي النهاية تفوز ألمانيا". إذا كان الفريق في حالة إعادة بناء كاملة، فقد قام هانزي فليك بتشكيل فريق مميز يجمع بين كبار السن والشباب الواعدين واللاعبين الذين أثبتوا مكانتهم بالمنتخب. في الفئة الأولى، نجد ماريو جوتزه وتوماس مولر ومانويل نوير وماتياس جينتر. في الثانية، يراهن فليك على جمال موسيالا، 19 عامًا، الشاب يوسف موكوكوباس، الذي لم يبلغ 18 عامًا بعد، سيحتفل بعيد ميلاده يوم المباراة الافتتاحية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. ليروي ساني وسيرج غنابري وجوشوا كيميش وكاي هافرتز يكملون الأسطول المتاح للمدرب.

بعد الفشل الذريع في كأس العالم 2018 في روسيا، والذي انتهى بمفاجأة الجميع في دور المجموعات بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0)، تسعى ألمانيا استعادة هيبتها قبل 18 شهرًا على استضافتها بطولة أمم أوروبا 2024. لأول مرة في تاريخها بعد الحرب، لم يصل المنتخب الألماني إلى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى مرتين على التوالي (عالمي أو أوروبي)، منذ 18 شهرًا، في يورو 2020، خسر المانشافت في دور الـ16 أمام إنكلترا (2-0).

دول أخرى يمكن أن تقدم مردودا جيدا:

إنكلترا: بعد نصف نهائي عام 2018 وخسارة نهائي آخر يورو، يمتلك منتخب الأسود الثلاثة بطاقة يلعبها في قطر. هاري كين، رحيم ستيرلنغ، فيل فودين أو حتى ميسون ماونت سيضعون مواهبهم في خدمة الأمة الإنكليزية التي تنتظر لقبها الأول منذ بطولة العالم على أرضها عام 1966.

إسبانيا: تأهل إلى نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة. يقدم لويس إنريكي لعبة ملتهبة تعتمد في المقام الأول على الحس الجماعي. ولا تملك إسبانيا نجمًا حقيقيًا ولكنها تعتمد على وسط ميدان صلب يجسده بيدري وجافي، وهما شذرات برشلونية، أحدث الفائزين بجائزة "ريموند كوبا" لأفضل لاعب شاب.

السنغال: بعد أقل من عام على أول لقب في تاريخهم في كأس أفريقيا للأمم 2022، فإن أسود تيرانغا على استعداد لجعل شعبهم يحلمون. تأمل السنغال، بوجود لاعبيها العالميين على جميع الأصعدة (إدوارد ميندي، وكاليدو كوليبالي، وإدريسا غوي، وساديو ماني)، في كسر سقف الزجاج الأفريقي في كأس العالم إلى ربع النهائي. لكن الأخبار السيئة حطمت آمال السنغاليين: أصيب ساديو ماني قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال. على الرغم من وجوده في القائمة، فقد لا تتم إشراكه في المجموعة قبل ثمن النهائي.

أوروغواي: سيقود لاعبا المنتخب لويس سواريز وإدينسون كافاني المخضرمين، أفضل الهدافين في منتخب الأوروغواي الذين سيخوضان للمرة الرابعة منافسات كأس العالم، سيقودان مجموعة الشباب الواعد كفيديريكو فالفيردي وداروين نونيز، ما قد يسمح لمنتخبهما بأن يحلموا بالمركز الأخير من المربع الذهبي، أو حتى أفضل من ذلك علما أن أوروغواي فازت باللقب العالمي عام 1950.

رومان ويكس/ صبرا المنصر

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