مدرب المغرب الركراكي يستدعي لاعب بيرنلي الإنكليزي أنس زروري لتعويض حارث المصاب

مونديال قطر 2022

بعد تعرض الدولي أمين حارث للإصابة التي حرمته من المشاركة في مونديال قطر 2022، استدعى المدرب المغربي وليد الركراكي بدلا عنه أنس زروري، الذي يحمل الجنسية البلجيكية أيضا، ويلعب لصالح بيرنلي الإنكليزي. وسيلتحق زروري بأسود الأطلس في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركتهم في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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اختار المدرب المغربي وليد الركراكي استدعاء الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنكليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلا من المصاب أمين حارث، حسب ما أعلنت "الجامعة المغربية" لكرة القدم، الأربعاء.

وقال الاتحاد المغربي في بيان "وجه السيد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنكليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وكان زروري (22 عاماً) الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثل منتخباتها للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء ألوان "أسود الأطلس".

وأضاف الاتحاد المغربي "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركته في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وكان حارث (25 عاما) تعرض لالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قد يبعده عدة أشهر، خلال مباراة فريقه مرسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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