المنتخب المغربي ينهي استعداداته لكأس العالم بالفوز بثلاثية نظيفة على جورجيا

المنتخب المغربي يصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم، مطار حمد الدولي، قطر، 18 تشرين الثاني نوفمبر 2022.

تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم بثلاثة أهداف نظيفة على حساب نظيره الجورجي في المباراة التحضيرية التي جمعت بينهما الخميس في إطار استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. ويواجه المنتخب المغربي كلا من كرواتيا وكندا وبلجيكا في دور المجموعات بالمونديال.

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أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم استعداداته لنهائيات كأس العالم بقوة عندما تغلب على جورجيا بثلاثية نظيفة بينها هدف رائع لمهاجم تشيلسي الإنكليزي حكيم زياش الخميس على ملعب الشارقة في الإمارات في مباراة دولية ودية.

وأمهل "أسود الأطلس" جورجيا 5 دقائق فقط لهز شباكها عندما مرر زياش كرة عرضية أمام المرمى تابعها مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال بركبته من مسافة قريبة أبعدها الحارس جيورجي ماماردا شفيلي من باب المرمى، قبل أن تتهيأ أمام مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري غير المراقب فتابعها داخل المرمى رغم محاولات الحارس لإبعادها مجددا.

وعزز زياش تقدم منتخب بلاده عندما استغل كرة خاطئة لأحد المدافعين قبل مترين من منتصف ملعب الأسود فسددها بيسراه من أكثر من خمسين مترا، لتعانق شباك الحارس مامارداشفيلي الذي كان خارجا عن عرينه (29).

واقتنص البديل عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من أحد مدافعي جورجيا ولمست يد مواطنه، فتركها للاختصاصي بوفال الذي انبرى لها بنجاح مسجلا الهدف الثالث (72).

ودخل حمدالله بديلا للنصيري مطلع الشوط الثاني إلى جانب لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط ومدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي اللذين لعبا مكان لاعب وسط أنجيه عز الدين أوناحي ومدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي كاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة.

ومن تمريرة على طبق من ذهب من زياش منتصف الشوط الأول، توغل حكيمي على إثرها داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة أبعدها الحارس الجورجي بصعوبة من باب المرمى.

ودفع الركراكي بمدافع بلد الوليد جواد الياميق ولاعب وسط كوينز بارك رينجرز من تشامبيونشيب (المستوى الثاني) الدوري الإنكليزي إلياس شاعر في الدقيقة 63 مكان القائد رومان سايس (بشيكتاش التركي) وسليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، قبل أن يشرك الوافد الجديد جناح بيرنلي الإنكليزي (تشامبيونشيب) أنس زروري مكان زياش في الدقيقة 69.

واستدعى مدرب الأسود الجناح الأيسر زروري الأربعاء لتعويض الغياب الاضطراري للاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث الذي تعرض لإصابة قوية بالتواء في الركبة في مباراة فريقه ضد موناكو في الدوري المحلي.

ويستعد المغرب لمواجهة كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم والتي تضم أيضا بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، وكندا متصدرة تصفيات الكونكاكاف.

فرانس24/رويترز

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