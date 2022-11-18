بالأرقام: مونديال قطر 2022 الأعلى تكلفة في تاريخ نهائيات كأس العالم

مونديال قطر 2022

إذا كانت قطر هي أصغر دولة تستضيف كأس العالم في تاريخ البطولة، فهي أيضا الدولة التي استثمرت أموالا أكثر في هذا الحدث إلى حد بعيد. ملاعب جديدة، ورحلات جوية يومية، وعائدات اقتصادية. تستعرض فرانس24 عشرة أرقام عن تنظيم هذا العرس الكروي العالمي.

إعلان اقرأ المزيد

هو السعر الإجمالي، باليورو، لتكلفة تنظيم مونديال 2022، وفقا لتحقيق أجرته وسيلة الإعلام المتخصصة "فرونت أوفيس سبورت"، أي خمس مرات أكثر من مجموع ميزانيات المونديال السبع الأخيرة. قبل ذلك، احتفظت البرازيل بالرقم القياسي في عام 2014 بتكلفة معلنة قدرها 15 مليار يورو، ثم روسيا في عام 2018 بـ 11 مليار يورو.

قامت قطر ببناء ستة ملاعب جديدة، مزودة بنظام تكييف هواء حديث للغاية. على سبيل المثال، سيكلف ملعب البيت، الذي يتسع لـ 60 ألف مقعد، 3 مليارات يورو، أي ثلاثة أضعاف تكلفة ملعب فرنسا. بالإضافة إلى الملعب، ضاعفت قطر أعمال التخطيط العمراني بإنشاء ثلاثة خطوط مترو، ومطار، ومدينة جديدة (لوسيل) فيها فنادق، وملاعب غولف، ومرفأ فاخر...

هو الشعاع، بالكيلومترات، حول العاصمة الدوحة، حيث تقع جميع الملاعب التي ستستخدم للبطولة. وأبرز الحجج التي قدمتها قطر لتحظى باستضافة كأس العالم: تنظيم حدث متماسك، مع بنى تحتية قريبة من بعضها البعض. وبحسب المنظمين، فإن أقصر مسافة يمكن قطعها هي 5 كيلومترات بين ملعب خليفة الدولي وملعب المدينة التعليمية.

هو عدد الحاويات التي بُني منها الملعب. هذا الملعب، تم بناؤه لهذه المناسبة بسعة 40 ألف مقعد، يعتزم تفكيكه بعد كأس العالم لاستخدامه في البطولات الرياضية الأخرى. مهمته المقبلة، لا تزال غير معروفة.

هو عدد التذاكر المعروضة للبيع لحضور المونديال. وإن كان ثلثها مخصص للرعاة وقنوات البث، فقد تم بيع 2.89 مليون منها حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا للأرقام التي قدمتها الفيفا. والدول التي اشترت أكبر عدد من التذاكر هي قطر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإنكلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا. ومن المفترض أن يحضر نحو عشرة آلاف من مشجعي الفريق الفرنسي كأس العالم 2022.

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، تقدم ما بين 1.5 و1.7 مليون شخص بطلب للحصول على بطاقة "هيّا"، وهي مفتاح دخول قطر وحضور كأس العالم 2022، بحسب تصريح مسؤول قطري لوكالة الأنباء الفرنسية. ورغم أن العدد أقل مما كان عليه في روسيا مع 3 ملايين متفرج، فإن التحدي كبير بالنسبة لبلد بالكاد يبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة.

هو عدد الرحلات المكوكية اليومية المخطط لها لنقل المشجعين الذين سيقيمون في الدول المجاورة لقطر خلال المونديال. بالتفصيل، ستنطلق 60 رحلة يوميا من دبي (الإمارات العربية المتحدة) و48 من مسقط (عُمان) و40 من الرياض وجدة (المملكة العربية السعودية) و20 من مدينة الكويت (الكويت). من جهتها، ستعيد الخطوط الجوية الفرنسية إطلاق رحلاتها موقتا بين باريس والدوحة لأول مرة منذ 27 عاما، بمعدل 3 إلى 6 رحلات أسبوعيا.

هي الميزانية باليورو، التي يجب على فرنسي واحد إنفاقها ليتمكن من حضور مجموع فعاليات نهائيات كأس العالم، باحتساب الرحلات والإقامة والتذاكر فقط، وفقا لاتحاد مشجعي كرة القدم في أوروبا، أي مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الميزانية التي تطلبها مونديال روسيا.

من المتوقع أن يدر المونديال ما مجموعه 9 مليارات دولار من أرباح الاستثمار، بحسب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، خلال تصريح لقناة الجزيرة في 27 أيلول/ سبتمبر. على سبيل المقارنة، ووفقا للجنة المنظمة للمونديال في روسيا، فإن البطولة ساهمت في ضخ 12.5 مليار يورو في الاقتصاد الروسي بين عامي 2013 و2018، وهو ما يفوق 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

بطولة كأس العالم 2022 ستتسبب في إنتاج ما يصل إلى 3.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقا لتقرير صدر عن الفيفا في يونيو/حزيران 2021، مقارنة بـ 2.1 مليون طن في كأس العالم 2018. رقم يمكن التقليل من شأنه إلى حد كبير، وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية.

عدد العمال من الهند وباكستان ونيبال وبنغلادش وسريلانكا الذين لقوا حتفهم في قطر منذ فوز الدولة باستضافة كأس العالم عام 2010، وفقا لمسح أجرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، استنادا على بيانات حكومات الدول الرئيسية التي تقوم بتزويد قطر باليد العاملة.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك