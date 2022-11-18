بنزيمة يتوج بغلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم ومحمد صلاح ينال جائزة جمهور "تيك توك"

مونديال قطر 2022

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المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يبتسم خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ودية لكرة القدم ضد ويلز في 2 يونيو/حزيران 2021.

عادت جائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم الخميس إلى مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الذي نال الصيف الأخير جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول". وتفوق بنزيمة على كل من النرويجي إرلينغ هالاند والمصري محمد صلاح، الذي فاز بجائزة الجمهور على منصة تيك توك. وتابع بطل إسبانيا وأوروبا والسوبر المحلي والقاري هيمنته على الجوائز، بعدما نال رئيسه فلورنتينو بيريس جائزة أفضل رئيس ناد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب. فيما عادت جائزة أفضل لاعب واعد إلى مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن.

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بعد نيله الكرة الذهبية، فاز الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العام خلال حفل أقيم الخميس في دبي.

وتفوق بنزيمة المتواجد حاليا في معسكر منتخب فرنسا استعدادا لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر، والذي تم إعلان فوزه بالجائزة عبر واجهة برج خليفة في دبي، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي والنرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وخلف بنزيمة (34 عاما) مواطنه مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي فاز في 2021.

كما أكمل بنزيمة عامًا مثاليًا بعدما توّج في آب/أغسطس بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ثم في تشرين الأول/أكتوبر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وتألق بنزيمة في الموسم الماضي حيث فاز مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وتصدر ترتيب هدافي "ليغا" برصيد 27 هدفا، والمسابقة القارية بـ15 هدفًا.

جائزة الجمهور على "تيك توك"

وأحرز صلاح جائزة أفضل لاعب حسب اختيار الجمهور عبر منصة "تيك توك". وحضر صلاح (30 عاما) إلى دبي قادما من معسكر منتخب مصر في الكويت والذي يستعد للقاء بلجيكا الجمعة.

وقال مهاجم ليفربول عقب تتويجه "الجائزة تضع ضغطا أكبر علي، الجماهير هي الجزء الأهم في كرة القدم".

ووجه رسالة إلى الشباب في العالم العربي "ما دام استطعت فعل ذلك (الوصول إلى الاحتراف في أوروبا) فأي شخص يستطيع ان يفعل ذلك، أعيش منذ 12 سنة في أوروبا،لا يوجد فارق بيننا بالموهبة، لكن يجب أن تكون جاهزا لأنك ستواجه أشياء صعبة عليك".

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر فوزا بالجائزة بـ 6 مرات.

ريال مدريد أفضل ناد

وفي الجوائز الأخرى، اختير ريال مدريد بطل الرباعية في الموسم الماضي أفضل ناد معوضا عدم فوزه بحفل الكرة الذهبية التي ذهبت جائزتها لصالح مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتابع بطل إسبانيا وأوروبا والسوبر المحلي والقاري هيمنته على الجوائز، بعدما نال رئيسه فلورنتينو بيريس جائزة أفضل رئيس ناد، ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب.

وقال أنشيلوتي عبر الفيديو "شرف كبير لي أن أنال الجائزة للمرة الثانية بعد 2014 عندما توجنا بالعاشرة". وتابع "هذا موسم مذهل ولا ينسى، خضنا خلاله العديد من المباريات الرائعة والصعبة، لم نستسلم وقاتلنا حتى آخر ثانية". كما نال البرتغالي جورج منديش جائزة أفضل وكيل لاعبين ليحرزها للمرة العاشرة من أصل 12 نسخة.

وأحرز النيجيري فيكتور أوسيمهن (24 عاما)جائزة أفضل لاعب صاعد، بعدما قاد فريقه نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

كما اختير الإسباني سيرخيو راموس (باريس سان جرمان الفرنسي) بجائزة أفضل مدافع عبر التاريخ، والبرازيلي روماريو بطل العالم في 1994 والإنكليزي واين روني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي حاليا بجائزة أفضل مسيرة لاعب، وأليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الإسباني (أفضل لاعبة) وليون الفرنسي أفضل ناد للسيدات.

فرانس24/ أ ف ب

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