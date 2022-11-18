مونديال قطر: "بي إن سبورتس" تعلن بث 22 مباراة دون تشفير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مونديال قطر 2022

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أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية أنها ستبث 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد. وتشارك أربع دول عربية بالمونديال وهي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

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كشف متحدث باسم المجموعة الإعلامية "بي إن سبورتس" الجمعة أنها ستبث 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كأس العالم قطر 2022.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي "سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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