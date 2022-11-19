رئيس الفيفا من قطر: أشعر بأني عربي، أفريقي، مثلي... وعامل مهاجر

مونديال قطر 2022

أ ف ب/ أرشيف

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت عن دعمه لمجتمع الميم والعمال المهاجرين في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة بالقول "اليوم أشعر أني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني أفريقي، بأني مثلي، أشعر بأني من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر". كما انتقد إنفانتينو ما وصفه "دروسا أخلاقية" تنم عن "النفاق" موجهة لقطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب تنظيم كأس العالم.

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في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال قطر 2022، أعرب السبت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو دعمه لمجتمع الميم والعمال المهاجرين.

وتوجه إنفانتينو إلى وسائل الإعلام قائلا "اليوم اشعر أني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني أفريقي، بأني مثلي، أشعر بأني من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر".

"دروس أخلاقية" تنم عن "النفاق"

وانتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "دروسا أخلاقية" تنم عن "النفاق" موجهة لقطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ أن اختيرت لتنظيم أكبر حدث كروي للمرة الأولى في العالم العربي.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي السبت في المركز الإعلامي للبطولة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات "ما يحصل في الوقت الحالي ليس عادلا على الإطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق". أضاف "بالنسبة إلينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 آلاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق".

حملة موجهة ضد قطر

وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة جدلي، حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع العمال المهاجرين ومجتمع الميم.

لكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة "للعنصرية" و"المعايير المزدوجة".

وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.

وتنطلق منافسات كأس العالم الأحد بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى على استاد البيت في مدينة الخور.

فرانس24/ أ ف ب

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