مونديال 2022: اختيار الحكم الإيطالي أورساتو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر

مونديال قطر 2022

الحكم دانييلي أورساتو يتحدث مع فينيسيوس جونيور ورودريغو خلال مبارة بين ريال مدريد ولايبزيع في دوري أبطال أوروبا 25 تشرين الأول، أكتوبر،2022

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" اختياره للحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور يوم الأحد. وكان أورساتو مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد ( ڤار) في بطولة كأس العالم الأخيرة، ويوصف بأنه "أحد الحكام الأكثر خبرة في أوروبا".

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اختير الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في كرة القدم بين قطر المضيفة والإكوادور يوم الأحد على استاد البيت في مدينة الخور، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال "فيفا" في بيان الجمعة "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى أيضا في الشرق الأوسط، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.

فرانس24/ أ ف ب

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