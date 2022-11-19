مونديال 2022: الإصابة تعزز الشكوك حول مشاركة بنزيمة في مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا

مونديال قطر 2022

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صورة التقطت في 17 نوفمبر 2022، تظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال جلسة تدريبية في ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المهاجم كريم بنزيمة اضطر للخروج بشكل مبكر من حصة تمارين المنتخب الفرنسي السبت بسبب الإصابة التي قد تمثل ضربة لحامل اللقب قبل ثلاثة أيام من مباراته الأولى ضمن منافسات نهائيات كأس العالم في قطر. وفي حال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، يمكن استبداله حتى الإثنين عشية المباراة الأولى. وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون عدد من اللاعبين المهمين مثل بول بوغبا، ونغولو كانتي، وميك مينيان.

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خرج كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم للعام 2022، من تمارين المنتخب الفرنسي لكرة القدم السبت، لتحديد نوعية وخطورة إصابته، بحسب ذكرته الوكالة الفرنسية للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من حامل لقب كأس العالم الذي يستعد لمباراته الأولى الثلاثاء ضد أستراليا ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك الفائز بالكرة الذهبية، والذي كان يعاني من إصابة عضلية، إلى جانب زميله المدافع رافائيل فاران العائد من إصابة في الركبة، في تداريب منتخب فرنسا السبت لأول مرة منذ الوصول إلى قطر.

ووفق الصحيفة فإن بنزيمة لم يستكمل التمرين بعدما تعرض لإصابة لكن دون الكشف عن خطورتها بعد.

وتفتقد فرنسا في البطولة ثنائي الوسط المؤثر بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، وستبدأ مشوارها أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمرك.

ويقترب الاستحقاق أمام استراليا الثلاثاء بخطوات متسارعة، فيما تعززت الشكوك حول مشاركة بنزيمة وهو الذي لم يلعب سوى نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الإسكتلندي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 تشرين الأول/أكتوبر في الدوري الإسباني.

بعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

برر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلا "أفضل خسارة مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلا من شهر"، معتقدا أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبية لن يدوم كثيرا، قبل أن يغير خطابه في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

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