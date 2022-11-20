مونديال 2022: أمير قطر يرحب "بالجميع" في حفل افتتاح مزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية

مونديال قطر 2022

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جانب من حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر والذي احتضنه ملعب البيت في مدينة الخور الشمالية التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن العاصمة الدوحة. 20/11/2022

افتتحت الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر أمام ستين ألف متفرج يتقدمهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ألقى كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور ودعا إلى استثمار العمق الإنساني للتظاهرة الرياضية ونبذ الخلافات. واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

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احتضن ملعب البيت في مدينة الخور الشمالية التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن العاصمة القطرية الدوحة حفل افتتاح مونديال 2022. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تقدم حشود الحاضرين في إستاد البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوض أصحاب الأرض أولى المواجهات مع منتخب الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى "بدءا من هذا المساء وطوال 28 يوما، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

وانطلق الحفل الافتتاحي بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب وشهد حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة".

وقال أمير قطر الذي كان جالسا إلى جانب والده "من قطر، من بلاد العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف "لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكون من أنجح البطولات، بذلنا جهدا واستثمرنا في الخير لإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا إلى يوم الافتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصبر".

وأردف قائلا "سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها"، لافتا إلى أنه "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته".

وبعد ذلك، تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بإلقاء كلمة مقتضبة قال فيها باللغة العربية "أحبائي عائلة كرة القدم، أهلا وسهلا إلى ملعب البيت. ومبروك ألف مبروك".

قبل أن يضيف بالإنكليزية أن "كرة القدم توحد العالم. فليبدأ العرض".

وشارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وفلسطين محمود عباس.

وحضر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

ونالت قطر شرف تنظيم نسخة كأس العالم في الثاني من كانون الأول/ديسمبر العام 2010، وسط جدل استمر سنوات حتى قبل أيام من انطلاق المونديال بسبب مواضيع شتى تتراوح من شراء الأصوات، ومناخ الإمارة الحار ومجتمعها المحافظ إلى سجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وخصوصا التعامل مع العمال المهاجرين من جنوب القارة الآسيوية ومجتمع الميم.

فرانس24/ أ ف ب

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