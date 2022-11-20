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مونديال 2022: مشجعو 32 منتخبا يزينون شوارع الدوحة بأعلام بلدانهم

01:27 مشجع أرجنتيني قدم قطر لتشجيع منتخب بلاده خلال بطولة كأس العالم 2022 © فرانس24

قبل ساعات من انطلاق أكبر حدث كروي على كوكب الأرض، هو الأول في بلد عربي، تطغى على العاصمة القطرية الدوحة أجواء الفرح والحماس مع تدفق مشجعي المنتخبات المشاركة في البطولة من قارات العالم الأربع. ووصل أنصار المنتخبات الذين ينتظر أن يبلغ عددهم نحو مليون مشجع إلى الدوحة من 32 بلدا ممثلا في المونديال. وحتى تفوز بالرهان، تعول قطر على بيع جميع تذاكر المباريات، الأمر الذي يبدو أنه لن يكون صعبا اعتبارا لنفاد تذاكر عدد من المباريات، الأمر الذي دفع إدارة "فيفا" إلى الإعلان أنها ستطرح تذاكر إضافية لاحقا.