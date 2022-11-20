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نشرة كأس العالم قطر 2022 - الأحد 11/20/ 2022

17:11 © فرانس24

في الحلقة الأولى من نشرة المونديال على فرانس 24 حديث عن الانطلاق الرسمي لكأس العالم في قطر، فقد حلّ اليوم المنتظر لقطر للدوحة التي افتتحت كأس العالم لكرة القدم، على ملعب البيت، أجري حفل الافتتاح وتميّزت فقراته بإبهار بصري لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، وعلى ملعب البيت، خسرت قطر صاحبة الأرض بهدفين مقابل صفر أمام الإكوادور في افتتاح البطولة، أثرى النقاش الرياضي كلّ من وديع فيعاني موفد فرانس 24 إلى قطر، وحمزة كحلوش المدرب والمحلل الرياضي، وإبراهيم دسوقي، رئيس تحرير جريدة سوبر 1 الرياضية، وقدّم النشرة الرياضية فوزي بن جامع.