مباشر: منتخب السنغال المحروم من ساديو ماني يواجه هولندا في مهمة محفوفة بالمخاطر

كرة القدم

مواجهة قوية بين السنغال وهولندا.

يواجه منتخب السنغال بطل أفريقيا 2022 نظيره الهولندي في مستهل مشاركته في مونديال قطر في مباراة محفوفة بالمخاطر بسبب غياب نجمه ساديو ماني المصاب، وتجري المباراة على ملعب الثمامة بالدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي شهدت خسارة منتخب البلد المضيف أمام الإكوادور في افتتاح البطولة. تابعوا المباراة مباشرة على فرانس24.

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السنغاليون يؤدون مباراة في مستوى الأبطال إذ أنهن يربكون منافسهم بهجمات خطرة في كل لحظة رغم قوة الدفاع الهةولندي بقيادة فان ديك مدافع ليفربول.

انطلاق المباراة في هذه الأثناء بين منتخبي السنغال وهولندا، أحد المرشحين لبلوغ الأدوار المتقدمة. فهل يفعلها أبطال أفريقيا في غياب نجمهم ساديو ماني؟

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