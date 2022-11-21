مونديال 2022: ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة تمنح ويلز التعادل مع الولايات المتحدة

مونديال قطر 2022

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غاريث بايل يلاحق الأمريكي برندن آرونسون في استاد أحمد بن علي في الريان بالدوحة في 21 نوفمبر 2022.

في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم، تعادلت ويلز والولايات المتحدة 1-1 الإثنين على استاد أحمد بن علي في الريان. وقد نجح مهاجم لوس أنجلس إف سي الأمريكي غاريث بايل من إسعاف منتخب بلاده بهدف التعادل في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

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تمكن مهاجم لوس أنجلس إف سي الأمريكي غاريث بايل من إنقاذ منتخب بلاده ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة بإدراكه التعادل 1-1 الإثنين على استاد أحمد بن علي في الريان، في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم.

وكانت ويلز في طريقها إلى تكليل عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشاركاتها في العرس العالمي، بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36. لكن النجم السابق لريال مدريد الإسباني بايل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ويذكر أن إنكلترا سحقت إيران 6-2 الإثنين أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه.

وهو التعادل الأول في البطولة بعد فوز الإكوادور على قطر المضيفة 2-صفر الأحد في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، وهولندا على السنغال 2-صفر اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

وكاد مدافع رين الفرنسي جو رودون يخدع حارس مرمى نوتينغهام فوريست الإنكليزي واين هينيسي عندما حاول برأسه إبعاد تمريرة عرضية لوياه، فكانت في طريقها إلى المرمى قبل أن تصطدم بالأخير في توقيت مناسب ويشتتها الدفاع (9).

وحرم القائم الأيمن الولايات المتحدة من افتتاح التسجيل بإبعاده رأسية مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي جوش سيرجنت من مسافة قريبة إلى خارج المرمى إثر تمريرة لمدافع فولهام الإنكليزي أنتوني روبنسون (10).

ونجحت الولايات المتحدة في ترجمة أفضليتها النسبية إثر هجمة منسقة من منتصف ملعبها حيث تبادل أكثر من لاعب الكرة قبل أن تصل إلى نجم تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيك، فمررها بينية خلف الدفاع إلى وياه المنطلق بدون رقابة فتوغل داخل المنطقة ولعبها بذكاء زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى يسار الحارس (36).

ودفع مدرب ويلز روب بايج بمهاجم بورنموث الإنكليزي كيفر مور مكان مهاجم فولهام دانيال جيمس مطلع الشوط الثاني.

وتحسّن أداء ويلز نسبياً وضغطت بحثاً عن التعادل لكن بدون فرص خطيرة حتى الدقيقة 64، عندما تابع مدافع توتنهام الإنكليزي بن ديفيس كرة بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها حارس مرمى أرسنال الإنكليزي مات تورنر ببراعة إلى ركنية طار لها مور برأسه فوق العارضة بسنتمترات قليلة (65).

وحصلت ويلز على ركلة جزاء إثر عرقلة بايل من مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان فانبرى لها بنفسه قوية بيسراه مدركا التعادل (82). وكاد البديل مهاجم نوتينغهام فوريست برينان جونسون يخطف هدف الفوز من انفراد حيث توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بين يدي تورنر (90).

فرانس24/ أ ف ب

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