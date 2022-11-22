ريبورتاج: ما هي انتظارات التونسيين من "نسور قرطاج" في مونديال قطر؟

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يسترجع الدولي التونسي السابق رياض الجلاصي ذكريات هدفه الحاسم ضد ليبيريا أيام النجم جورج وايا والذي فتح به لمنتخب "نسور قرطاج" أبواب كأس العالم 1998. ويرى الجلاصي أن مجموعة بلاده في مونديال قطر هي الأصعب بالنسبة للمنتخبات العربية. لكن، رغم صعوبة الرهان فهناك من التونسيين من يثق في القدرة على اجتياز الدور الأول بكثير من التفاؤل. واعتبر محللون أن تركيبة المنتخب التونسي توحي بتوجهات دفاعية قد تؤتي أكلها أمام قوة المنافسين، وأن عاملي الأرض العربية ولهيب الجماهير التونسية الحاضرة في المونديال، قد يخففان من وطأة مجموعة النسور. تقرير: سيف الله المشاط