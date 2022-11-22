مانشستر يونايتد يعلن أن النجم البرتغالي رونالدو يغادر النادي "باتفاق متبادل وبمفعول فوري"

كرة القدم

قال نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الثلاثاء في بيان إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر "بمفعول فوري" عقب "اتفاق" بين الطرفين. ويأتي ذلك قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقد النجم البرتغالي الذي قال الأسبوع الماضي إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي.

إعلان اقرأ المزيد

قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو سيغادر النادي "بمفعول فوري" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين.

وجاء رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكن احتراما للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وتضمن بيان للنادي "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري" قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده. وتابع "يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

ويذكر أن رونالدو عاد في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى من أصل 5.

لكن على غير ما كان متوقعا فإن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسا في الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفًا في جميع المسابقات وفشل بالتالي في التأهل إلى دوري الأبطال. وقد حاول وفق وسائل إعلام ومقربين مغادرة أولد ترافورد خلال الصيف لهذا السبب.

وتراجع دوره في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في شهر أيار/مايو الماضي وعوقب هذا الموسم بايقافه عن مباراة تشلسي لرفضه الدخول كبديل في المواجهة ضد توتنهام.

لكن هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك حيث انتقد أيضا مالكي النادي، عائلة غلايزر الأمريكية، زاعمًا أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق، ما مهّد الى بداية نهايته مع الفريق.

وختم النادي في بيانه "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك