مونديال قطر 2022

مباشر- مونديال قطر: فرنسا حاملة اللقب تقلب تخلفها لتتقدم على أستراليا 2-1

01:46 أبطال العالم 2018 يدخلون المنافسة أمام أستراليا. 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. © فرانس24

سيكون لملعب الجنوب في الدوحة "شرف" استضافة أول مباراة لمنتخب فرنسا حاملة اللقب العالمي، بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ويتسلح لاعبو المدرب ديدييه ديشان بالعزيمة والثقة لتحقيق بداية موفقة في البطولة وسط غيابات عديدة في صفوف المنتخب الفرنسي.