مونديال قطر 2022
مباشر- مونديال قطر: فرنسا حاملة اللقب تقلب تخلفها لتتقدم على أستراليا 2-1
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سيكون لملعب الجنوب في الدوحة "شرف" استضافة أول مباراة لمنتخب فرنسا حاملة اللقب العالمي، بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ويتسلح لاعبو المدرب ديدييه ديشان بالعزيمة والثقة لتحقيق بداية موفقة في البطولة وسط غيابات عديدة في صفوف المنتخب الفرنسي.
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مباشر: فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمباراة مجهولة الملامح أمام أستراليا
علاوة مزياني
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